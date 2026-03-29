Hallan sin vida a Anaid Belén, activista defensora de animales en Tultitlán; había denunciado acoso meses antes

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Hallan sin vida a Anaid Belén, activista defensora de animales en Edomex.Foto:FGJEM

La defensora de animales Diana Belén García Alfaro, conocida en redes sociales como “Anaid Belén”, fue localizada sin vida en el municipio de Tultitlán, luego de haber sido reportada como desaparecida días antes.

La mujer, de 37 años, era conocida por rescatar perros en la zona y había denunciado recientemente en redes sociales agresiones tanto en su contra como contra los animales que cuidaba.

Había denunciado agresiones y acoso desde hace meses

De acuerdo con la información difundida por activistas y usuarios en redes sociales, la rescatista llevaba varios meses denunciando amenazas y agresiones.

En distintas publicaciones en Facebook, la activista señaló a personas que presuntamente la acosaban y compartió pruebas de los ataques, así como de la muerte y envenenamiento de algunos de los perros que rescataba.

Incluso, días antes de su desaparición, difundió un video en el que mostró lesiones en el rostro y aseguró que había sido agredida físicamente, además de señalar que había presentado denuncias ante el Ministerio Público.

Desaparición fue denunciada y días después fue localizada sin vida

La desaparición de la activista fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el pasado 19 de marzo, lo que derivó en la emisión de una ficha de búsqueda.

Sin embargo, el cuerpo de la activista “Anaid Belén” fue localizado sin vida el 25 de marzo, lo que generó reacciones entre activistas y ciudadanos que habían seguido su caso a través de redes sociales.

Exigen justicia por el asesinato de la activista

Tras el hallazgo, colectivos de protección animal y ciudadanos han exigido a las autoridades que el caso sea investigado y que se detenga a los responsables.

También han señalado que la activista había pedido ayuda en diversas ocasiones y que sus denuncias ya habían sido presentadas ante las autoridades antes de su muerte.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si hay personas detenidas por el caso.

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