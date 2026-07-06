Aparecen misteriosas esferas metálicas en playas de Australia; investigan si son basura espacial

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Hallan seis esferas metálicas en una playa de Australia. Foto: @QldFireDept

Los habitantes de Forrest Beach, en el estado de Queensland, Australia, encontraron seis extrañas esferas metálicas arrastradas por el mar.

Las autoridades investigan si se trata de restos de basura espacial que podrían contener materiales peligrosos.

Queensland Fire and Rescue crews are continuing to assist partner agencies following the discovery of several potentially hazardous objects around Forrest Beach in North Queensland.



Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend… pic.twitter.com/BVq9xJPPlX — Queensland Fire Department (@QldFireDept) July 5, 2026

Autoridades investigan el origen de las esferas metálicas

Las autoridades de Queensland confirmaron el hallazgo de varios objetos esféricos en la costa norte del país. Cinco de ellos ya fueron retirados y almacenados de forma segura, mientras que el sexto permanece bajo resguardo para ser analizado.

La Agencia Espacial Australiana (ASA) informó que trabaja junto con la policía y otros organismos para identificar el origen y la composición de los fragmentos.

“La Agencia Espacial Australiana está asesorando a las autoridades de Queensland y a la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias tras el descubrimiento de varios objetos no identificados en Forrest Beach”. Agencia Espacial Australiana (ASA)

De acuerdo con las primeras evaluaciones, los objetos tienen características similares a las llamadas “bolas espaciales”, componentes que pueden desprenderse durante los lanzamientos de cohetes.

Aunque las autoridades señalaron que no existe un peligro inmediato para la población, pidieron a los habitantes mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que podrían aparecer más restos en los próximos días debido a las corrientes marinas.

¿Por qué podrían ser peligrosas las “bolas espaciales”?

La arqueóloga espacial Alice Gorman, de la Universidad de Flinders, explicó a The Guardian que las imágenes de los objetos muestran pocas señales de haber soportado un reingreso intenso a la atmósfera, por lo que podrían corresponder a depósitos presurizados desprendidos durante la separación de etapas de un cohete.

“Son depósitos de combustible presurizados fabricados con aleaciones de titanio con un punto de fusión muy alto. En realidad se las conoce como bolas espaciales y se pueden encontrar años después de su lanzamiento”. Alice Gorman, arqueóloga espacial

Además, advirtió que algunas de estas esferas metálicas pueden contener hidracina, un combustible altamente tóxico utilizado en sistemas aeroespaciales, por lo que su manipulación debe quedar en manos de personal especializado.

La basura espacial aumenta en todo el mundo

La Agencia Espacial Australiana mantiene abierta la investigación para determinar el origen de los objetos y evaluar cualquier riesgo potencial.

De acuerdo con expertos, el incremento de lanzamientos espaciales durante los últimos cinco años ha provocado un aumento en la cantidad de desechos que regresan a la Tierra.

Actualmente existen al rededor de 29 mil objetos rastreados de más de 10 centímetros de tamaño y más de un millón de fragmentos espaciales demasiado pequeños.

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