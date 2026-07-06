Suman 3 mil 342 muertos por los terremotos en Venezuela; entierran 150 cuerpos sin identificar

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Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados. Foto: AFP

Los terremotos en Venezuela continúan dejando una crisis humanitaria. Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en el cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, tras el doble sismo registrado el 24 de junio, que hasta este domingo ha dejado 3 mil 342 muertos y 16 mil 740 heridos, de acuerdo con el balance oficial.

Death toll in Venezuela earthquakes rises to 3,342. pic.twitter.com/ctICFJpfGs — Open Source Intel (@Osint613) July 6, 2026

Más de 150 cuerpos sin identificar

Eli Zavala, habitante de Catia La Mar que participa en las labores, explicó que las fosas comenzaron a excavarse un día después de los sismos para dar “una sepultura digna” a las víctimas.

Cada tumba cuenta con una cruz blanca, un pequeño ramo de flores y una placa con la leyenda “Identificación especial”, además de la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026.

UPDATE: The death toll from the Venezuela earthquakes has climbed to 3,342, with tens of thousands of people still reported missing. pic.twitter.com/FNLsgXVffE — Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2026

Las autoridades informaron que los cuerpos fueron fotografiados y registrados con un código para facilitar su identificación en caso de que sus familiares los reclamen posteriormente.

La Guaira sigue siendo la zona más afectada

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de edificios en Caracas y devastaron amplias zonas de La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

🚨Durante la jornada de este domingo, las alarmas se activaron ante un sismo que generó preocupación en la gente. La Guaira. #Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/jOXcicNK0C — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 5, 2026

La magnitud de la emergencia también rebasó la capacidad de hospitales y morgues, por lo que fue habilitado un depósito temporal para resguardar cadáveres en los silos del puerto de La Guaira.

Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas permanecen en las zonas destruidas con la esperanza de localizar a sus seres queridos.

Autoridades actualizan el saldo de víctimas

El gobierno venezolano informó este domingo que la cifra de fallecidos aumentó a 3 mil 342 personas, mientras que 16 mil 740 resultaron heridas.

En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez aseguró que no habrá un estallido social pese a las afectaciones ocasionadas por los terremotos y afirmó que el país enfrenta la emergencia con apoyo de la población.

“No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

En distintas ciudades también se realizaron misas en memoria de las víctimas y durante la noche se prevén actos de homenaje con el encendido de velas.

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