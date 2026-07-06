Suman 3 mil 342 muertos por los terremotos en Venezuela; entierran 150 cuerpos sin identificar
Los terremotos en Venezuela continúan dejando una crisis humanitaria. Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en el cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, tras el doble sismo registrado el 24 de junio, que hasta este domingo ha dejado 3 mil 342 muertos y 16 mil 740 heridos, de acuerdo con el balance oficial.
Más de 150 cuerpos sin identificar
Eli Zavala, habitante de Catia La Mar que participa en las labores, explicó que las fosas comenzaron a excavarse un día después de los sismos para dar “una sepultura digna” a las víctimas.
Cada tumba cuenta con una cruz blanca, un pequeño ramo de flores y una placa con la leyenda “Identificación especial”, además de la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026.
Las autoridades informaron que los cuerpos fueron fotografiados y registrados con un código para facilitar su identificación en caso de que sus familiares los reclamen posteriormente.
La Guaira sigue siendo la zona más afectada
Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de edificios en Caracas y devastaron amplias zonas de La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda entre los escombros.
La magnitud de la emergencia también rebasó la capacidad de hospitales y morgues, por lo que fue habilitado un depósito temporal para resguardar cadáveres en los silos del puerto de La Guaira.
Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas permanecen en las zonas destruidas con la esperanza de localizar a sus seres queridos.
Autoridades actualizan el saldo de víctimas
El gobierno venezolano informó este domingo que la cifra de fallecidos aumentó a 3 mil 342 personas, mientras que 16 mil 740 resultaron heridas.
En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez aseguró que no habrá un estallido social pese a las afectaciones ocasionadas por los terremotos y afirmó que el país enfrenta la emergencia con apoyo de la población.
“No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.
En distintas ciudades también se realizaron misas en memoria de las víctimas y durante la noche se prevén actos de homenaje con el encendido de velas.
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