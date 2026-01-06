GENERANDO AUDIO...

A tres días de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela vive un escenario marcado por la tensa calma, informó desde Caracas el periodista Carlos Eduardo Velásquez. De acuerdo con su reporte, la actividad cotidiana comienza a normalizarse, con comercios abiertos, transporte público operando y servicios básicos funcionando en gran parte del país.

Velásquez detalló que en la capital venezolana “ya se ve un poco más de movimiento en las calles”, luego de que durante los primeros días predominara la incertidumbre. Señaló que el Terminal de La Bandera retomó operaciones desde temprana hora y que no se registran filas en comercios ni en gasolineras.

Seguridad en el Palacio de Miraflores tras Maduro

En materia de seguridad, confirmó que se reportaron disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial. Versiones extraoficiales apuntan a la presencia de drones y a una respuesta de la seguridad presidencial. Posteriormente, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, realizó un recorrido nocturno para constatar la tranquilidad en Caracas.

En el ámbito político, se informó que Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de la República y que la Asamblea Nacional quedó instalada conforme a la Constitución. Sobre la relación bilateral, indicó que no hay información oficial sobre negociaciones entre Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, y Venezuela, más allá de un llamado público a la cooperación.

Respecto al proceso judicial, Velásquez confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal de Manhattan, donde se declararon inocentes. El comunicador precisó que se retiró la acusación por liderar el llamado “cártel de los soles”, aunque permanecen otros cargos en su contra.

