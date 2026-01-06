Países europeos exigen a Estados Unidos respetar la soberanía de Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

Seis mandatarios pidieron respetar los acuerdos internacionales. Foto: AFP.

Presidentes y ministros de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido -quienes pertenecen a la OTAN- reclamaron al Gobierno de Estados Unidos que respete la soberanía de Groenlandia, tras los señalamientos de Donald Trump sobre anexar dicho territorio.

De acuerdo con AFP, dichos mandatarios hicieron una declaración conjunta. En ella, indicaron que “corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y sólo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen.”

Declararon que Dinamarca -por lo tanto, Groenlandia- pertenecen a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). “La seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos.”

Subrayaron que la cooperación entre países de la OTAN debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”

“Son principios universales, y no dejaremos de defenderlos”, precisaron.

Esta declaración conjunta fue hecha por los siguientes presidentes y ministros:

Emmanuel Macron – Francia

Friedrich Merz – Alemania

Giorgia Meloni – Italia

Donald Tusk – Polonia

Pedro Sánchez – España

Keir Starmer – Reino Unido

Mette Frederiksen – Dinamarca

Al respecto, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció a los miembros de la OTAN por su apoyo frente a Estados Unidos.

Donald Trump insiste en quedarse con Groenlandia

El pasado 4 de enero, el presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos debe hacerse con la isla ártica “por motivos” de seguridad.

“No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania… Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, dijo desde el avión presidencial en entrevista con la revista The Atlantic.

El miembro del Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos, Ian Lesser, ha cuestionado el argumento de “seguridad” para anexar a Groenlandia.

Dijo a Euronews que Washington ya tiene dispositivos de seguridad en la isla. Ventiló que, más bien, Donald Trump tiene intereses en la explotación de los recursos naturales.

“El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales.”

En 2009, Groenlandia accedió a una autonomía ampliada, donde se reconoció su derecho a autodeterminarse y explotar sus recursos naturales, sin dejar de pertenecer a Dinamarca.

Para el 2012, empresas de la Unión Europea importaban el 100% de al menos 13 minerales y un grupo de metales. Algunos materiales sirven para crear focos de LED, sistemas de motores híbridos para autos, celulares y tecnología eólica.

Por sus yacimientos de tierras raras, AFP calificó a Groenlandia como el “nuevo El Dorado”. Además, medios de comunicación especializados han señalado que el deshielo, causado por el calentamiento global, permite el acceso a nuevos recursos naturales.

