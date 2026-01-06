GENERANDO AUDIO...

Choque en la OEA por intervención de EE. UU. en Venezuela. Foto: AFP

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria en Washington, marcada por un fuerte cruce de posturas tras la detención, por parte de Estados Unidos en Venezuela, de Nicolás Maduro.

Desde el inicio del debate, el tema generó tensión entre los representantes. Estados Unidos tomó la palabra para explicar los motivos de la operación militar, mientras distintas delegaciones expresaron respaldo o rechazo a la acción.

Intervención de EE. UU. en Venezuela divide a la OEA

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, aseguró que la acción no fue una invasión, sino una operación militar planeada con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a territorio estadounidense para enfrentar a la justicia.

Durante su intervención, la sesión fue interrumpida por una mujer desde el fondo del recinto, lo que obligó a la presidencia a solicitar la intervención de seguridad y pausar momentáneamente el debate, aumentando la tensión en la sala.

Tras el incidente, Rizzuto afirmó que la operación se tomó luego de que Maduro rechazara en múltiples ocasiones propuestas de tregua ofrecidas por el presidente Donald Trump, lo que, dijo, interfería con la democracia en Venezuela. Según el embajador, la acción buscó remover el principal obstáculo para que ésta pudiera llevarse a cabo.

Argentina y El Salvador respaldan a EE. UU.

En el debate, Argentina y El Salvador respaldaron públicamente la decisión de la Casa Blanca. El embajador argentino ante la OEA, Carlos Bernardo Cherniak, valoró la determinación del Gobierno estadounidense y afirmó que las acciones derivaron en la captura de Maduro, a quien calificó como líder del Cártel de los Soles. En el mismo sentido, la representante de El Salvador, Wendy Acevedo, señaló que Venezuela atraviesa un momento crítico de transición y aseguró que su país apoyará acciones orientadas a restaurar el orden constitucional de manera legítima, transparente y pacífica.

México y Colombia, en contra

En contraste, México y Colombia encabezaron las voces en contra. El embajador mexicano, Alejandro Encinas, reiteró que la situación venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo y el respeto a la voluntad del pueblo.

“México reafirma que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”. Alejandro Encinas, embajador de México ante la OEA

Por su parte, el viceministro colombiano Mauricio Jaramillo consideró que las acciones unilaterales en territorio venezolano constituyen una clara violación al derecho internacional.

Al cierre de la sesión, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, llamó a la unidad en América Latina y pidió priorizar la paz y la estabilidad en el hemisferio, pese a las diferencias ideológicas entre los países miembros.

