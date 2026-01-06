GENERANDO AUDIO...

¿Qué país tiene la mayor cantidad de migrantes, México o Venezuela? Fotos: AFP

Entre 2014 y 2024, el número de personas que salieron de Venezuela al mundo aumentó a casi 8 millones, mientras que los migrantes de México se mantuvieron por encima de los 11 millones, de acuerdo con datos de la ONU sobre migración internacional. Las cifras muestran dos trayectorias distintas dentro del desplazamiento humano en América Latina durante la última década.

Los registros del International Migrant Stock de la División de Población de las Naciones Unidas (UN DESA), junto con información de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), BBVA Research y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), permiten comparar tanto el crecimiento reciente de la migración como el volumen total de personas que salieron de su país para vivir en otro.

Evolución de los migrantes venezolanos entre 2014 y 2024

En 2014, el número de personas nacidas en Venezuela que residían en el extranjero se estimaba en alrededor de 330 mil, según cifras de la ONU. En ese momento, Venezuela no figuraba entre los principales países de origen de migración internacional en la región.

A partir de los años siguientes, el número de migrantes venezolanos fuera del país registró un incremento sostenido. Para 2024, las estimaciones internacionales señalan que más de 8.3 millones de personas nacidas en Venezuela viven fuera de su territorio.

La mayor parte de esta población se concentra en países de América Latina y el Caribe, principalmente:

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Brasil

Países del Caribe

Además, una proporción relevante de los migrantes venezolanos se encuentra en Estados Unidos y en países de Europa, de acuerdo con reportes de ACNUR y la OIM.

Entre 2014 y 2024, el aumento del número de migrantes venezolanos fue cercano a 8 millones de personas, el crecimiento más alto registrado para un país de América Latina en ese periodo, conforme a datos consolidados de organismos internacionales.

Migrantes de México: cifras altas y comportamiento estable

La migración mexicana presenta, por otra parte, una dinámica distinta. El fenómeno de los migrantes de México en el exterior es de larga duración y se mantiene desde hace varias décadas.

De acuerdo con el International Migrant Stock de la ONU, en 2014 el número de personas nacidas en México que residían fuera del país se estimaba en aproximadamente 11.5 millones.

Para 2024, el número de migrantes mexicanos se ubicó ligeramente por encima de 11.6 millones, una variación marginal respecto a la cifra registrada diez años antes.

La mayor concentración de migrantes mexicanos continúa en Estados Unidos, aunque también existe presencia en:

Canadá

España

Otros países de América y Europa

Las cifras muestran que, durante la última década, el volumen total de personas nacidas en México que viven en el extranjero se mantuvo estable, como resultado de flujos constantes de salida, retornos y procesos de asentamiento.

Diferencias entre crecimiento reciente y volumen total

La comparación de la migración internacional entre 2014 y 2024 arroja resultados distintos según el indicador utilizado.

En términos de crecimiento del número de migrantes durante la última década:

Venezuela registró un aumento cercano a 8 millones de personas viviendo fuera del país

viviendo fuera del país México no presentó un incremento significativo en su stock total de migrantes

En términos absolutos, México continúa siendo el país de América Latina con mayor número de migrantes en el mundo, con más de 11 millones de personas residiendo en el extranjero.

La diferencia entre ambos casos radica en la evolución del fenómeno: mientras Venezuela concentró el mayor aumento reciente de migrantes, México mantiene la diáspora más numerosa, con un comportamiento estable a lo largo del tiempo.