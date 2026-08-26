Tensiones entre diputados por propuesta de dolarización en Venezuela

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El diputado opositor a la Asamblea Nacional de Venezuela, Antonio Ecarri, trabaja en una propuesta de dolarización de la economía venezolana, con el objetivo de frenar la inflación en el país. Para este proyecto, el parlamentario es asesorado por el economista estadounidense Stiv Janki.

Ecarri asegura que la dolarización acabaría con la inflación, que de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, en lo que va del año acumula una cifra superior al 110%, mientras que en el mismo periodo del año pasado marcaba 91.1%, una diferencia de casi 20 puntos.

Ecarri defiende propuesta de dolarización

El diputado opositor sostuvo que el objetivo de su propuesta es quitar poder a la política y devolvérselo a los ciudadanos.

“El objetivo de la propuesta de la dolarización es quitarle poder a la política y devolvérsela al ciudadano, porque uno burócratas desde un fulano Banco Central vienen a robarle la propiedad privada a la gente para financiar su gasto público darle seguridad al que produce, la dolarización le pega un frenazo a la inflación”.

Sin embargo, la propuesta generó una controversia dentro de la Asamblea Nacional.

El 22 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la junta directiva del Parlamento inició un proceso de investigación contra Antonio Ecarri para determinar las fallas del diputado opositor, además de señalarlo de violar la Constitución.

Antonio Ecarri. Foto: AFP

Ecarri cuestionó la investigación y afirmó que se trata de un mal precedente.

“Estamos en una etapa de reconciliación y de recuperación económica eso lo ha anunciado el secretario Marco Rubio…. en el nuevo momento político de Venezuela, si usted tiene un problema con una investigación con un diputado que además los destituye sin derecho a la defensa y sin nada violando un artículo de la constitución, Si eso le pasa hoy a un diputado electo de la asamblea nacional del 2026, imagínese ustedes lo que le puede esperar al resto de los venezolanos ¿no?, entonce es un muy mal precedente”.

Economista analiza una posible dolarización

El economista y profesor universitario Aarón Olmos fue consultado sobre si dolarizar sería una solución para mejorar la economía venezolana.

Para el especialista, en Venezuela existe una dolarización de facto, aunque formalmente no se reconoce, ya que la economía gira en torno al dólar.

Foto: Cuartoscuro

Olmos explicó que asumir la divisa estadounidense como moneda legal implicaría dejar al bolívar a un lado.

“Lo bueno, en principio se estaría disminuyendo, parando en seco la distorsión cambiaría porque no habría distorsión cambiaría porque la moneda ya es la que tú buscabas en los mercados alternativos. Lo malo, estás perdiendo competencias monetaria, literalmente quedas en manos de la política monetaria del país que emite la moneda”.

El peso del bolívar frente a la inflación

Entre 2008 y 2021, al bolívar le quitaron 14 ceros debido a la alta inflación que vivían los venezolanos.

En la actualidad, el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares. Al compararlo con la canasta alimentaria de junio, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, este salario sólo cubre 0.03% de una canasta que cerró ese mes en 756 dólares.

Un bolívar equivale a 0.001275 millonésimas.

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