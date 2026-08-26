Aeropuerto principal de Venezuela volverá a recibir vuelos comerciales tras terremotos

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Aeropuerto principal de Venezuela. Foto: AFP

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aérea de Venezuela, reanudará sus operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de los daños que sufrió por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El aeropuerto, que atiende a Caracas, se encuentra en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos, que dejaron más de 6 mil 500 personas fallecidas, según el reporte proporcionado.

¿Cómo será la reapertura del aeropuerto de Caracas?

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó que a partir del 1 de septiembre se retomarán las operaciones nacionales e internacionales desde terminales temporales habilitadas.

La principal pista de aterrizaje resultó parcialmente afectada por los movimientos telúricos, por lo que durante las semanas posteriores el aeropuerto únicamente recibió vuelos humanitarios.

Las autoridades señalaron que la reapertura será posible después de un proceso de reconstrucción y rehabilitación realizado bajo estándares de calidad y con nuevas tecnologías.

Mientras se completan los trabajos en las instalaciones afectadas, fueron habilitadas dos terminales provisionales de salida y dos de llegada, ubicadas en estructuras instaladas afuera del aeropuerto.

Vuelos fueron desviados a otras ciudades

Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, los vuelos comerciales fueron trasladados temporalmente a otros aeropuertos venezolanos con menor capacidad operativa.

Entre las terminales que recibieron estos vuelos estuvieron las de Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este del país.

El aeropuerto informó que los vuelos de carga ya habían comenzado a reanudarse desde el pasado 5 de agosto.

Con la reapertura del 1 de septiembre, las autoridades esperan recuperar las operaciones comerciales desde el principal aeropuerto de Venezuela y restablecer las conexiones aéreas nacionales e internacionales.

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