¿Hay más sismos? Expertos lo explican tras terremotos de Colombia, Venezuela e Indonesia

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¿Cada vez hay más sismos en el mundo? Esto dice la ciencia | Foto: Reuters – IA

Venezuela, Japón, Colombia, Indonesia y España han sufrido de sismos de gran magnitud en menos de dos meses, alcanzando, algunos de ellos, hasta los 7.7 grados en escala Richter. Este fenómeno hizo que científicos y expertos se preguntaran si hay una mayor actividad sísmica en el mundo.

María Belén Benito Oterino, especialista de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), aseguró que no se cuenta con evidencias claras de que la Tierra atraviese una fase de mayor actividad tectónica global; sin embargo, reconoció que la sucesión de sismos es “llamativa“.

¿Realmente hay más sismos en el mundo actualmente?

Hasta el momento, la ciencia no ha descubierto un mecanismo en las placas tectónicas cuyas rupturas bruscas generen terremotos grandes en poco tiempo, según explicó la catedrática española a través del medio The Conversation.

“No conocemos ningún mecanismo capaz de acelerar simultáneamente el movimiento de las placas tectónicas a escala planetaria y desencadenar, en cuestión de semanas, una oleada mundial de grandes terremotos”. María Belén Benito Oterino

Consecuencias del reciente terremoto en Indonesia | Foto: AFP

Benito Oterino atribuyó la concentración temporal de los terremotos recientes al azar. “Pensemos que lanzamos una moneda. Aunque la probabilidad de obtener cara sea la misma que cruz, podemos obtener varias caras seguidas. Eso no significa que la moneda haya cambiado“, señaló.

Es posible que existan periodos con varios eventos sísmicos grandes y otros relativamente tranquilos sin que haya cambiado la tasa de actividad sísimica global, de acuerdo con la catedrática española.

Finalmente, aclaró que los análisis estadísticos del catálogo mundial de terremotos de magnitud 7 o superior muestran que las aparentes agrupaciones mundiales se pueden explicar por variabilidad aleatoria y secuencias locales de réplicas.

Experta explica que algunos terremotos sí están relacionados

Aunque la evidencia científica no revela que haya una causa específica para el aumento de sismos en los últimos dos meses, algunos terremotos sí están relacionados entre sí.

“Cuando dos grandes terremotos ocurren muy próximos, sí puede existir una relación entre ellos. La ruptura del primero redistribuye los esfuerzos en la corteza terrestre y estos aumentan en algunas zonas“, explicó María Belén Benito Oterino.

En este sentido, si una falla cercana se encuentra próxima a su punto de ruptura, ese incremento de esfuerzo puede favorecer o adelantar un nuevo terremoto. Este mecanismo se conoce como transferencia de esfuerzos de Coulomb.

Este mecanismo no puede extrapolarse a terremotos distantes, por lo que los cambios estáticos de esfuerzo y el entorno próximo de la ruptura no explican los sismos de Venezuela y Colombia, según la especialista.

Escombros tras sismo en Colombia | Foto: AFP

Un caso distinto son los dobletes sísmicos, como el que azotó recientemente a Venezuela, en los que se producen dos terremotos de magnitud comparable, con epicentros próximos y separados por un intervalo de tiempo corto.

No es que haya más sismos, sino que no todos se informan

Alrededor de 16 terremotos de magnitud 7 o superior se producen cada año, aproximadamente cada tres semanas; sin embargo, muchos pasan desapercibidos porque ocurren bajo el océano, a gran profundidad o lejos de zonas habitadas.

La experta española reconoció que no todos los grandes terremotos tienen la misma repercusión, sobre todo cuando no causan daños a las comunidades humanas que habitan la zona.

Por otro lado, aseguró que la magnitud no determina el impacto, señalando que dos sismos de la misma escala pueden afectar distinto dependiendo de:

Profundidad

Distancia a las poblaciones

Características del terreno

Vulnerabilidad de edificios e infraestructuras

Fuente: The Conversation

Benito Oterino atribuyó el fenomeno reciente a que los terremotos han afectado a zonas pobladas y causado daños importantos, en lugar de que se haya presentado un aumento excepcional de la actividad sísmica.

“Si esos mismos eventos hubieran ocurrido en regiones no habitadas, probablemente habrían recibido mucha menos atención”. María Belén Benito Oterino

La reciente sucesión de terremotos en Venezuela, Japón, Colombia, Indonesia o Granada no indica, por sí misma, que la Tierra haya entrado en una fase de mayor actividad sísmica, especialmente convulsa.

“Nuestro planeta es tectónicamente activo y seguirá generando grandes sismos, pero eso no significa que haya comenzado una inesperada ‘temporada de terremotos’“, remató.

Los temblores grandes que han azotado al mundo recientemente

El 24 de junio, dos grandes sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia, en un fenómeno conocido como “doblete sísmico” que dejó más de 6 mil víctimas mortales.

A finales de julio, un terremoto de magnitud 7.1 golpeó el sur de Japón, dejando a más de 30 fallecidos, de acuerdo con los reportes oficiales.

El 10 de agosto, se registro un sismo de magnitud 7.4 en Colombia y, apenas cinco días después, un sismo de magnitud 7.7 sacudió la isla de Flores, en Indonesia.

Finalmente, el 15 de agosto tembló en Granada, España, con magnitud 4.8. Tres días más tarde, tres nuevos sismos de magnitudes 4.8, 4.2 y 4.0 afectaron nuevamente a la región andaluza.

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