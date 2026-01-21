Tierras raras y minerales críticos: los países que concentran la riqueza que mueve al mundo

GENERANDO AUDIO...

Las tierras raras y los minerales críticos no están en todos lados, pero quien las controla lleva la delantera. Así se entiende por el giro que está tomando la política global, como se ve en el caso de Groenlandia. De ahí que estos recursos se hayan vuelto de los más peleados del mundo porque son la base de los autos eléctricos, las energías limpias, los celulares, la inteligencia artificial y la industria militar. Aunque hay yacimientos en distintos países, pocos concentran la producción, lo que ya está provocando tensiones económicas y choques geopolíticos entre las grandes potencias.

Hoy, menos de 15 naciones controlan casi 90% de estos minerales estratégicos, y una domina claramente el escenario: China.

¿Qué son las tierras raras?

Las tierras raras son 17 elementos químicos que se utilizan en la fabricación de celulares, computadoras, equipos médicos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas e imanes de alto rendimiento, de acuerdo con información de la BBC y Reuters.

Estos elementos son:

Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio.

Se les llama “raros” no porque no existan, sino porque es difícil encontrarlos en estado puro y su extracción y separación es costosa y altamente contaminante, lo que limita su explotación.

10 países que más tierras raras produjeron

Lugar País Producción estimada 2024 1 China 270 mil toneladas 2 Estados Unidos 45 mil toneladas 3 Myanmar 31 mil toneladas 4 Australia 13 mil toneladas 5 Nigeria 13 mil toneladas 6 Tailandia 13 mil toneladas 7 India 2,900 toneladas 8 Rusia 2,500 toneladas 9 Madagascar 2,000 toneladas 10 Vietnam 300 toneladas

Fuentes: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Mineral Commodity Summaries 2025, BBC, Reuters, Investing News Network

China planeó su ventaja desde hace décadas

De acuerdo con especialistas, China concentra cerca de 70% de la producción mundial de tierras raras y más de 90% del refinado, una ventaja construida con políticas industriales de largo plazo.

El dominio chino no se queda en la mina: también lidera la fabricación de imanes, baterías y vehículos eléctricos, lo que le permite controlar toda la cadena de valor, desde el mineral hasta la tecnología final.

Minerales críticos: el otro frente de la pelea global

Además de las tierras raras, hay minerales críticos que están en el centro de la disputa internacional, como el litio, cobalto, grafito, níquel y manganeso. Estos materiales son clave para:

baterías

almacenamiento de energía

autos eléctricos

tecnología militar

por lo que su suministro ya se considera un tema de seguridad nacional.

Estados Unidos y la Unión Europea los tienen en listas estratégicas porque su producción también está concentrada en pocos países, lo que aumenta la dependencia externa. Casos como Ucrania o Groenlandia muestran cómo estos recursos influyen cada vez más en decisiones económicas y políticas a nivel global.

Reservas: no siempre gana el que más produce

Tener producción no es lo mismo que tener riqueza geológica. Según estimaciones internacionales del USGS y Visual Capitalist, los países con mayores reservas de tierras raras son:

China

Brasil

India

Australia

Rusia

Vietnam

Estados Unidos

Groenlandia (Dinamarca)

Esto explica por qué Estados Unidos depende en más de 70% de importaciones, principalmente desde China, a pesar de tener yacimientos propios.

¿Por qué es un tema urgente?

Las tierras raras están en la Lista 2025 de Minerales Críticos de Estados Unidos , por su importancia económica y de seguridad nacional (USGS)

, por su importancia económica y de seguridad nacional (USGS) China ha impuesto controles y cuotas a su producción y exportación

a su producción y exportación Europa y EE. UU. buscan diversificar proveedores para no depender de un solo país

para no depender de un solo país Sin estos minerales, la transición energética se frena

