Alerta por Groenlandia: tierras raras y oro, el botín que atrae a Trump

Fotos: AFP/Getty Images

El interés de Donald Trump por hacerse con el control de Groenlandia está ligado a la enorme riqueza de recursos naturales que guarda el subsuelo de la isla, desde petróleo hasta tierras raras, un conjunto de 17 elementos esenciales para aplicaciones de alta tecnología. A eso se suma, además, el oro, metal asociado a las preferencias del presidente estadounidense, de acuerdo con la agencia EFE.

Con una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados —cuatro veces más grande que España—, Groenlandia concentra recursos como petróleo, hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro. También cuenta con reservas de tierras raras que incluyen elementos como lantano, cerio, neodimio e itrio.

Un territorio clave por sus reservas de minerales

Las autoridades estadounidenses consideran a Groenlandia el octavo territorio del mundo en cuanto a reservas de tierras raras, minerales que en los últimos años se volvieron claves para el sector automotriz, la electrónica de tecnología punta y aplicaciones de defensa.

El Servicio Geológico de EE. UU. estima que Groenlandia alberga 1.5 millones de toneladas de tierras raras. Además, dos yacimientos localizados en el sur de la isla están considerados entre los más grandes del mundo, aunque, por ahora, nadie está extrayendo esos minerales del subsuelo groenlandés.

Interés de la UE y acuerdos en marcha

La Unión Europea identificó en Groenlandia 25 de las 34 materias primas esenciales para su transición ecológica, por lo que en 2023 llegó a un acuerdo con el Gobierno groenlandés para el desarrollo de recursos naturales.

Washington también firmó en 2019, durante la primera presidencia de Trump, un memorándum de entendimiento con Groenlandia para explorar de forma conjunta el territorio en busca de yacimientos e intercambiar conocimiento científico y técnico para la explotación de tierras raras y otros depósitos minerales. Ese acuerdo está a punto de expirar, pese a intentos de renovación durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025).

Kringlerne, el depósito que vuelve a poner a Groenlandia en el centro

El interés de una empresa australiana en el depósito de Kringlerne, situado cerca de la ciudad de Qaqortoq —la más grande del sur de Groenlandia, con una población de unas 3 mil personas— es señalado por algunos como una de las razones por las que Trump estaría decidido a hacerse con el territorio.

En 2019, antes de que el republicano expresara públicamente su intención de comprar Groenlandia, el geólogo australiano Greg Barnes —quien desde 2001 promovía el depósito de Qaqortoq— fue invitado a la Casa Blanca para explicar al presidente estadounidense la importancia del yacimiento. Barnes dijo al periódico australiano The West que quedó impresionado por la actitud de Trump y que, tras su presentación, el entonces mandatario comenzó a hablar públicamente de adquirir la isla.

La empresa Tanbreez, vinculada a Barnes, controlaba el depósito hasta que en 2024 vendió a la estadounidense Critical Metals una parte mayoritaria en un acuerdo valorado en decenas de millones de dólares.

Oferta de financiamiento y un precedente para proyectos mineros

En junio de 2025, Critical Metals recibió una carta de interés del Export-Import Bank of the United States —el banco del Gobierno de EE. UU. que financia exportaciones— con una oferta de préstamo por 120 millones de dólares para financiar el inicio de la explotación del yacimiento de Kringlerne.

Si la empresa acepta la oferta, se trataría de la primera inversión de la nueva administración del presidente Trump en un proyecto minero en el extranjero, según señaló el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Los riesgos: proyectos complicados y disputas internacionales

El desarrollo de proyectos mineros en Groenlandia ha sido problemático en el pasado por razones técnicas y financieras. Un ejemplo es el polémico depósito de Kuannersuit, también cerca de Qaqortoq.

Ese proyecto prometía convertir a Groenlandia en el mayor productor occidental de tierras raras, pero terminó en una disputa internacional en la que la empresa australiana Energy Transition Minerals (ETM) reclama decenas de miles de millones de dólares al Gobierno groenlandés, detalla la agencia EFE.

