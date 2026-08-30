Tiroteo en festival de música deja un muerto y 5 heridos en Suiza

GENERANDO AUDIO...

Ataque armado en Suiza deja 1 muerto y 5 heridos. Foto: AFP

Un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo en Aarau, Suiza, dejó una persona muerta y cinco heridas, algunas de ellas de gravedad. Los disparos ocurrieron en los alrededores de una fiesta anual de música electrónica que reunió a unas 3 mil 500 personas en el hipódromo de la ciudad.

La policía del cantón de Argovia informó que los hechos ocurrieron antes de las 03:00 horas locales en la zona de Schachen. Las autoridades desplegaron un amplio operativo para localizar a los responsables, cuya identidad todavía se desconoce.

Tiroteo en Aarau provoca operativo de seguridad

De acuerdo con las primeras investigaciones, los disparos provocaron una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencia. La policía mantiene acordonada una amplia zona alrededor del hipódromo, la piscina y el complejo deportivo.

Las autoridades también reforzaron su presencia en otras áreas cercanas a Aarau, como medida de precaución, mientras continúa la búsqueda de los presuntos responsables.

Investigan quién realizó los disparos

La policía de Argovia señaló que todavía deben esclarecerse las circunstancias y el posible motivo del ataque. Hasta el momento, tampoco se ha informado cuántos sospechosos están prófugos ni qué tipo de armas fueron utilizadas.

Testigos citados por medios locales señalaron que los disparos ocurrieron mientras se desarrollaba la fiesta. Algunas personas confundieron inicialmente las detonaciones con fuegos artificiales y posteriormente buscaron refugio en un gimnasio cercano.

Por ahora, la policía pidió a la población mantenerse alejada del lugar y solicitó a quienes tengan fotografías o videos de los hechos que los proporcionen para apoyar la investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.