Central nuclear en Ucrania se queda sin suministro eléctrico para enfriar reactores

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Foto: Reuters/Archivo

La central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, lleva más de una semana sin suministro eléctrico externo y actualmente depende de generadores diésel de emergencia, informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La planta, que necesita energía para mantener refrigerados sus seis reactores fuera de servicio, solo cuenta con un suministro de diésel para 10 días, señaló el ente de vigilancia nuclear de la ONU en un comunicado, en el que agregó que no ha recibido envíos a una instalación de almacenamiento externo desde hace unos seis meses, pero fue abastecida con diésel el jueves y el viernes desde otra ubicación fuera de la central, añadió.

“La disponibilidad de combustible diésel es de suma importancia siempre que una central nuclear pierde el suministro eléctrico externo”, declaró el director general del OIEA, Rafael Grossi.

“La situación actual demuestra una vez más por qué una alimentación eléctrica externa fiable y rutas de suministro seguras son indispensables para la seguridad y protección nucleares”, agregó.

La planta perdió su suministro eléctrico habitual “tras actividad militar en la ribera norte del río Dniéper”, indicó el comunicado. La organización con sede en Viena dijo que estaba intentando negociar un alto el fuego local para permitir reparaciones en las líneas eléctricas.

El viernes, el OIEA informó que esta semana se produjeron tres incidentes con drones en la planta de Zaporiyia, que causaron heridas a dos empleados y reavivaron las preocupaciones sobre la seguridad.

La mayor central nuclear de Europa fue conquistada por el ejército ruso en marzo de 2022 y ha sido desde entonces objeto de constantes preocupaciones en cuanto a su seguridad. Ambas partes se acusan mutuamente con frecuencia de lanzar ataques contra esta instalación, situada en Energodar, a orillas del Dniéper, el río que marca la línea del frente en este sector.

Los equipos del OIEA mantienen una presencia permanente desde septiembre de 2022 en Zaporiyia, cuyos seis reactores llevan parados desde 2022.

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