Rescatan viva a niña tras pasar 60 horas bajo escombros en Nepal

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Equipos de rescate siguen realizando labores. Foto: Reuters

Tras la riada, una menor de seis años fue localizada con vida en Timure, al norte de Nepal, luego de permanecer cerca de 60 horas bajo los escombros, reportaron medios internacionales.

Fuerte video en Nepal

En un video se puede apreciar a los rescatistas realizar labores para retirar piedras, madera, láminas metálicas y restos de construcciones que habían sido desplazados por la fuerza del agua. Tras avanzar entre los escombros, lograron llegar donde se encontraba la niña.

🚨This video from Timure, Rasuwa is hard to watch and harder to look away from.



A 6-year-old girl (Shirganga Ichaimagar) was found alive under soil and corrugated sheets days after the Bhote Koshi flash flood tore through the area. Rescuers heard her crying and dug her out. They… — Louis Montoya (@montoyalouis1) August 29, 2026

La menor fue sacada del sitio y recibió atención de emergencia inmediatamente después de ser rescatada. En el video se observó a la niña abrigada y recibiendo alimento.

Cuerpos de rescate laboran en Nepal

Los equipos de rescate en Nepal y China siguen luchando por localizar a miles de personas luego del mortífero alud que arrasó a mitad de semana una zona fronteriza del Himalaya y engulló pueblos enteros.

El número de desaparecidos se elevó casi a 3 mil personas (2 mil 426, entre ellas cientos de extranjeros, en territorio nepalí, y 556 en el lado chino), según las cifras oficiales de ambos países.

Paralelamente, ya fueron recuperados 682 cadáveres; de ellos 675 en el lado nepalí y 7 en el territorio chino del Tíbet, al que los periodistas extranjeros no tienen acceso en su mayor parte.

Además, están siendo identificados siete cuerpos, que fueron hallados a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de India.Los equipos de rescate trabajan en condiciones extremadamente difíciles debido al espeso lodo que cubre las zonas afectadas.

Kawan Koirala, miembro del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, explicó que las labores de búsqueda avanzan con dificultad.

“La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos (…) pueden ver el barro”.

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