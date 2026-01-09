“La injusticia no es eterna”: María Corina Machado, opositora venezolana, celebra liberación de presos políticos

GENERANDO AUDIO...

María Corina Machado, opositora venezolana. Foto: Reuters

María Corina Machado, líder opositora venezolana, reaccionó ante la liberación de presos políticos en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro durante un operativo de autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, la también galardonada con el Premio Nobel de la Paz dijo que su liberación es un “acto de restitución moral”.

“Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano”, declaró María Corina Machado.

En su mensaje, también destacó que no descansarán hasta que todos los presos políticos de Venezuela sean libre.

“Que este día les devuelva un poco de paz. Que la alegría sea serena y firme y que Venezuela, toda, reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”

En el mensaje, María Corina Machado reconoció a las familias de los presos políticos en Venezuela, los cuales, dijo, fueron “dignidad cuando abundó la injusticia”.

“Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente… Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”

Liberación de presos políticos en Venezuela

Venezuela comenzó a liberar a un número “importante” de detenidos por razones políticas. Son las primeras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras los bombardeos de Estados Unidos que condujeron a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Cinco de los liberados son españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien tiene doble nacionalidad y“está bien”, según su abogada Theresly Malave. Todos volaban a España, informó el Gobierno español.