Delcy Rodríguez niega que Venezuela esté sometida a presión de Trump

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: AFP

Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, descartó que se encuentren “sometidos” por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria, quien tomó las riendas del país, destacó que se tiene “dignidad histórica” y resaltó la lealtad a Nicolás Maduro.

En el mensaje, Rodríguez consideró que Nicolás Maduro, quien enfrenta a la justicia de Estados Unidos, fue secuestrado.

“No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado”, afirmó Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

“Hubo combate”: afirma Delcy Rodríguez sobre captura de Maduro

Además de negar que su administración esté sometida por Donald Trump, Delcy Rodríguez afirmó que la noche en que Nicolás Maduro fue capturado por autoridades de Estados Unidos “hubo combate”, descartando que el mandatario de izquierda hubiera sido entregado.

“Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate y hubo combate por esta patria”, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El ataque militar del 3 de enero en Caracas y tres estados de Venezuela dejó, al menos, 100 muertos, según cifras oficiales. Durante un acto en homenaje a los caídos, Rodríguez abrazó a familiares de los fallecidos. En el acto, la presidenta estuvo rodeada de altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela y funcionarios como el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.