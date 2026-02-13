Tragedia en Brasil: funcionario asesina a sus hijos y se suicida por una infidelidad de su esposa

GENERANDO AUDIO...

La madrugada del 12 de febrero de 2026 se vivió una tragedia en el estado de Goiás, Brasil. Tras haber descubierto la infidelidad de su esposa, Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara, disparó a sus dos hijos, quienes perdieron la vida, al menos uno de ellos confirmado, y posteriormente se quitó la vida.

El funcionario brasileño disparó a sus dos hijos, Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benicio Araújo Machado, de 8 años,y posteriormente se suicidó en la vivienda de la familia.

Ambos menores fueron trasladados a hospitales para su atención médica; sin embargo, de acuerdo con medios locales, ambos habrían perdido la vida, aunque no se tiene información oficial de ello.

El arma utilizada, una Glock G25 calibre .380, fue puesta a disposición de las autoridades para su análisis forense.

El trágico suceso ocurrió después de que Thales Naves Alves Machado compartiera una par de publicaciones en sus redes sociales en las que expresaba la intención de cometer los actos.

Una de ellas era un video con sus hijos en el que expresaba el cariño que les tenía: “Que Deus abençoe sempre meus filhos… Papai ama muito” ( Dios bendiga siempre a mis hijos… Papá los ama mucho).

Luego publicó una carta, que posteriormente fue eliminada, en la que explicaba las razones de sus actos, dando a entender que todo se derivó por conflictos matrimoniales con su esposa, y pedía perdón por los mismos.

Carta publicada por Thales Naves Alves Machado en sus redes sociales.

A pesar de que personas allegadas a la familia quisieron intervenir para evitar una tragedia; sin embargo, nada pudieron hacer.

Video de la infidelidad que habría provocado el fatal desenlace

En las últimas horas, un video en el que se observa a Sarah Tinoco Araújo, esposa de Thales Naves Alves Machado, besándose con su supuesto amante, se viralizó en redes sociales.

Estas imágenes respaldarían lo que medios locales señalan: que el funcionario contrató a un detective privado para seguir a su esposa, ante sospechas de infidelidad.

Funeral de uno de los hijos

El velatorio y el entierro de Miguel se llevaron a cabo con un amplio despliegue y en un ambiente de duelo. No obstante, la madre se retiró del lugar ante las críticas dirigidas en su contra.

Decretan tres días de luto

Tras los hechos ocurridos, el gobierno de Itumbiara declaró tres días de luto oficial, lo que implicó la suspensión de servicios administrativos y actividades públicas.