Se abre la tierra en Shanghái: captan enorme socavón que “se traga” todo a su alrededor

Un enorme socavón se abrió tras hundirse el suelo en las obras de una nueva línea del Metro de Shanghai, China. Esta ciudad enfrenta problemas por hundimiento del suelo.

El incidente sucedió el pasado 11 de febrero del 2026, en la intersección de las calles Qixin Road y Li’an Road. En videos de cámaras de seguridad, se aprecia el momento que el suelo comienza a hundirse, justo antes de que colapse frente a los transeúntes.

Al colapsar el suelo, quedó un socavón de varios metros de diámetro sobre la avenida, donde cayó un cajón de oficina portátil, una estructura usualmente utilizada en obras. Además, dentro del hundimiento, se apreciaba una gran acumulación de agua.

En la zona del socavón se realizaban obras para la construcción de la nueva línea Jiamin del metro en Shanghái y se realizaban composturas en una fuga de agua. Las autoridades acordonaron la zona, evitando el ingreso de vecinos y trabajadores. A las pocas horas, arribaron excavadoras y bombas de agua para estabilizar la zona y examinar las condiciones subterráneas.

Por su parte, las autoridades aseguraron que no hubo personas heridas ni muertas, según medios de comunicación. The Sunday Guardian indicó que el socavón pudo deberse a una posible fuga de agua, reportada un día antes en la zona de la construcción. La presencia del recurso hídrico habría debilitado el suelo, provocando el desplome del pavimento.

Shanghái, una ciudad propensa a socavones

El medio de comunicación citado indicó que algunas zonas de Shanghái son “naturalmente propensas” a este tipo de hundimientos. Se debe a sus suelos aluviales blandos y al desarrollo subterráneo.

“La construcción rápida, la extracción de agua subterránea y los cambios en infraestructura bajo tierra pueden debilitar la tierra bajo las carreteras”, aseguraron expertos en la materia, según The Sunday Guardian.

De acuerdo con estos especialistas, la humedad inusualmente alta del suelo y el estrés estructural por obras del metro generan cavidades subterráneas en la ciudad más poblada de China.

Cuando las cavidades subterráneas crecen, el terreno se desploma, formando un socavón en tan solo unos segundos.

