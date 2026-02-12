Chile y Rusia se suman a México: enviarán ayuda humanitaria a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Rusia podría enviar petróleo a la isla. Foto: AFP.

Rusia y Chile enviarán ayuda humanitaria a Cuba, toda vez que dos buques de México atracaron en La Habana para entregar más de 800 toneladas de ayuda humanitaria ante el bloqueo de Estados Unidos.

El canciller de Chile, Alberto Van Klaverer, confirmó este jueves 12 de febrero que enviarán apoyo a la isla caribeña. “Es una ayuda de carácter monetario, que realmente nadie podría objetar”.

De igual forma, declaró que la decisión va “más allá de las características políticas que pueda tener” el régimen cubano, aunque el gobierno saliente de Gabriel Boric en Chile es de izquierda.

A su vez, Rusia daría petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, de acuerdo con el medio de comunicación Izvestia.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú indicó que “hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria”, de acuerdo con dicho medio.

El pasado 9 de febrero, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó las “medidas asfixiantes” de Estados Unidos contra la isla caribeña.

México entrega ayuda humanitaria

Chile y Rusia anunciaron su apoyo a Cuba el mismo día en que dos buques Papaloapan e Isla Holbox arribaron a La Habana, enviados por el Gobierno de México. Los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal, según AFP.

En México, todavía hay más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de enviar a la isla cubana, de acuerdo con las autoridades.

Estados Unidos asfixia a Cuba

Los problemas económicos de Cuba se agudizaron tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Tras eso, el gobierno de Estados Unidos cortó el suministro de crudo a la isla caribeña, toda vez que Venezuela era el principal proveedor de los últimos 25 años.

En consecuencia, México quedó como el principal suministrador de petróleo de Cuba, tanto en compra como por ayuda humanitaria.

Claudia Sheinbaum aseguró que seguirían apoyando a la isla, pese a que Donald Trump anunció aranceles contra los países que suministren petróleo a dicha nación.

Un grupo de relatores especiales de la Organización de las Naciones unidas (ONU) condenaron esta medida estadounidense.

“Interferir en las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria con efectos en cadena para los servicios esenciales”, advirtieron en un comunicado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: