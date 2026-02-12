EE. UU. controla venta de petróleo venezolano y proyecta ingresos millonarios

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. mantendrá control de las ventas de crudo venezolano. Foto: Reuters

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó que las ventas de petróleo venezolano controladas por Washington han superado los mil millones de dólares y podrían generar otros 5 mil millones en los próximos meses.

En entrevista con NBC News, señaló que gran parte del crudo se procesa en refinerías estadounidenses y que las ganancias se entregan al Gobierno encargado de Venezuela.

EE. UU. controla ventas de petróleo venezolano

Wright afirmó que Estados Unidos mantendrá el control de las ventas de petróleo venezolano y del flujo de recursos “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”.

El secretario estadounidense agregó que “muy probablemente” se celebren elecciones libres antes de que concluya el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El martes, Washington emitió una licencia general para facilitar la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, medida que da claridad a empresas estadounidenses bajo un esquema de revisión caso por caso para otras entidades.

Durante su visita a Caracas, Wright sostuvo reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y expresó que Estados Unidos está dispuesto a ampliar inversiones para elevar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica.

“Creemos y creo que puedo decir que sabemos que si trabajamos juntos los estadounidenses y los venezolanos este año, podemos aumentar muchísimo la producción de petróleo, de gas natural y de energía eléctrica”, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.

Venezuela debe miles de millones de dólares a industrias, petroleras y mineras luego de una ola de nacionalizaciones. Sin embargo, el secretario agregó que el riesgo de que las compañías energéticas inviertan en el país es ahora menor tras la aprobación de la reforma petrolera por parte del Gobierno el mes pasado. Si bien los cambios podrían no ser suficientes para incentivar grandes flujos de capital, constituyen un paso en la dirección correcta, explicó.

