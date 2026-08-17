Tras paso de Lala, Isla Grande de Hawái evalúa daños e inicia labores de limpieza

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP PHOTO / HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION / HANDOUT

La Isla Grande, en el archipiélago de Hawái, evalúa este domingo los daños y comienza las labores de limpieza tras el paso del huracán Lala, degradado a tormenta tropical, que aún descarga fuertes lluvias en el estado insular de Estados Unidos.

El gobernador Josh Green informó en conferencia de prensa que funcionarios investigan si ocurrieron muertes relacionadas con la tormenta.

Huracan Lala : Múltiples puentes han sido arrastrados por el agua a lo largo de la Carretera 11 cerca de Pahala, Hawái. La calzada también ha sido erosionada mientras los equipos trabajan para despejar el camino. pic.twitter.com/cvS5ZTmcsm — Alertageo (@alertarojanot) August 16, 2026

“Rezamos esencialmente porque no haya fatalidades. La pregunta es una de difícil respuesta en cierto modo”, dijo Green al destacar que hubo un “terrible accidente de auto” que pudo estar relacionado.

Además, el director de Emergencias de Hawái, Randy Collins, advirtió que la tormenta ya podía haber pasado, pero aún quedaban peligros en las próximas horas.

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210 mil habitantes, detrás de Oahu, con más de un millón de personas.

“Muchas víctimas suelen producirse después del desastre”, dijo Collins a periodistas, agregando que “cuando la gente está limpiando, trabaja con maquinaria pesada, motosierras, generadores. Trabajan cerca de líneas eléctricas caídas y demás. Es entonces cuando se producen las víctimas”.

It's happening. Hurricane Lala is currently producing SNOW on the summit of Mauna Kea pic.twitter.com/kwz1RNm0Yl — Greg Diamond (@gdimeweather) August 16, 2026

Degradado

Lala se degradó a tormenta tropical en las primeras horas de la madrugada del domingo, según la actualización del Centro Nacional de Huracanes de las 2:00 hora local, tras fortalecerse hasta convertirse en un huracán de categoría 1 el sábado, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

“Podría mantener su intensidad durante algunas horas más, pero se espera que se debilite en las primeras horas del domingo, a medida que Lala continúa alejándose de la Isla Grande”, dijeron funcionarios del NHC.

FIRST LOOK at Pahala, Hawaii after catastrophic flooding from Hurricane LaLa has destroyed bridges and trapped communities from outside resources. Hawaii DOT is working endlessly to clear the roadways the best they can in efforts to reach these communities. @MyRadarWX… pic.twitter.com/WM1C9ibdjW — Jordan Hall (@JordanHallWX) August 16, 2026

Lala “parece haber alcanzado su pico de intensidad” cuando pasó cerca de South Point, Isla Grande, por la tarde, pero no tocó tierra.

El ojo del huracán rozó el sur de la Isla Grande, mientras fuertes lluvias y vientos intensos azotaban desde el sábado este estado insular de Estados Unidos en el Pacífico. Se esperaba un total máximo de lluvia de entre 76 a 89 centímetros sobre zonas de la Isla Grande, según la entidad.

El Niño

Hawái fue golpeado por última vez por un huracán “mayor” — de categoría 3, 4 o 5 en la escala de Saffir-Simpson— en 1992, cuando el huracán Iniki causó al menos seis muertes y daños por miles de millones de dólares.

El estado insular fue amenazado por el huracán Fausto el mes pasado, antes de que la tormenta se debilitara y bordeara el norte de la cadena de islas.

El Niño, un fenómeno climático natural que se produce cuando las temperaturas de la superficie del mar en el centro y el este del océano Pacífico se vuelven inusualmente cálidas, tiende a favorecer la actividad de huracanes en el Pacífico mientras la reduce en el Atlántico.

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

Este año El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas tan altas que la NOAA pronostica un 69% de probabilidad de “un evento histórico que superaría la intensidad de episodios previos de El Niño desde 1950”, entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático causado por la dependencia de la humanidad a los combustibles fósiles ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.