Colombia remueve escombros de devastador terremoto ya con escasas esperanzas de rescates

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Escombros tras sismo en Colombia. Foto: AFP

Colombia avanza este domingo en la remoción de los escombros que dejó el potente terremoto de hace una semana, ya con escasas probabilidades de rescatar sobrevivientes entre más de un centenar de desaparecidos.

El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el pasado lunes derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.

Continúa la remoción de escombros; suman casi 300 muertos y al menos 140 desaparecidos

Casi 300 personas han muerto y la autoridad de atención de desastres reporta por lo menos 140 desaparecidos, principalmente en ciudades que hoy lucen desoladas, con viviendas deshabitadas y locales comerciales abandonados.

En Pereira (oeste), una de las ciudades más devastadas, las máquinas ya convirtieron toneladas de escombros en pequeñas montañas de ladrillos y varillas.

Los rescatistas ya no permiten el ingreso a las edificaciones de voluntarios.

La esperanza de encontrar sobrevivientes “ya es mucho menor”, asegura Andrés Cano, un estudiante de enfermería de 30 años que acusa desgaste.

“Se siente uno agotado, es un cansancio mental más que todo”, dice a la AFP junto a un grupo de amigos uniformados con chalecos y cascos naranjas.

El ruido de las máquinas llenó el silencio que pedían las brigadas de socorro para detectar señales de vida bajo las ruinas que deja el sismo más letal del siglo en Colombia.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

El sábado pidió a su aliado estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles para ayudar a su país.

27 mil viviendas destruidas dejan a miles de damnificados

Cerca de 27 mil viviendas quedaron destruidas y muchos damnificados no tienen adónde ir.

Los albergues exhiben códigos QR para que los afectados reporten a sus seres desaparecidos o afectaciones en sus hogares. Decenas duermen en pequeños camarotes o colchones.

Yeiny Sánchez, una vendedora de dulces de 28 años, pasa sus días junto a un polluelo que rescató herido. “Me he sentido muy sola e indefensa”, dice.

En las ciudades más destruidas, varios edificios fueron marcados con una “X” roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes.

Jorge León, evacuado de su apartamento en Cali (suroeste), cuenta el dolor que le supone iniciar nuevamente todo. Camina junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias. “Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo”, dice el abogado de 41 años a la AFP.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3 mil 200 millones de dólares.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial.

Voluntarios no renuncian

En una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una “V” roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

Pero rescatistas voluntarios se niegan a renunciar a encontrar vida, aunque se considera que después de 72 horas caen drásticamente las posibilidades de supervivencia.

“A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida”, dice el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, que lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado “Valentía”.

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