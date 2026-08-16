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Tiroteo en Lexington deja un muerto y cuatro heridos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un tiroteo en Lexington, Kentucky, dejó al menos una persona muerta y cuatro heridas, este sábado informó la Policía de Lexington. Entre los lesionados se encuentran un niño de cuatro años y un adolescente de 14.

Los agentes recibieron alrededor de las 18:48 horas un reporte por disparos en la zona del número 200 de Midland Avenue. Al llegar, encontraron a cinco personas con heridas de bala.

Penembakan massal di Lexington, Kentucky.

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Media lokal WKYT melaporkan kehadiran polisi di Charles Young Park.

Insiden penembakan terjadi saat acara “East End Day” di taman tersebut. WKYT menyebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Lexington Police Department… — Vi Tu (@vianratulangi) August 16, 2026

Tiroteo en Lexington deja cinco víctimas

Las cinco víctimas fueron trasladadas de inmediato a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Una de ellas murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida.

Las otras cuatro víctimas permanecen con lesiones que, de acuerdo con la Policía de Lexington, no ponen en riesgo sus vidas.

Una persona murió y cinco resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en Lexington, en el estado de Kentucky, #EEUU, informó el gobernador del estado, Andy Beshear.



Cuatro víctimas sufrieron heridas que amenazaban su vida pic.twitter.com/DziybCQtVL — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 16, 2026

Policía de Lexington investiga el tiroteo

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué ocurrió y establecer quién o quiénes estarían involucrados en el ataque.

Hasta ahora, la Policía de Lexington señaló que no cuenta con información adicional sobre las circunstancias que provocaron el tiroteo ni ha informado sobre posibles responsables.

La investigación continúa mientras los agentes recaban información sobre el ataque registrado en Midland Avenue.

¿Qué se sabe del tiroteo en Kentucky?

Una persona murió por las heridas sufridas.

Cuatro personas resultaron heridas.

Entre los lesionados hay un niño de 4 años y un adolescente de 14.

Las cuatro personas heridas se encuentran fuera de peligro.

La Policía de Lexington mantiene abierta la investigación.

Hasta el momento no hay información confirmada sobre posibles responsables.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para esclarecer el tiroteo en Lexington y determinar cómo ocurrieron los hechos.

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