Trump lanza su “Consejo de Paz”: qué países lo integran

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su iniciativa llamada “Board of Peace” (Consejo de Paz), un organismo que busca resolver conflictos internacionales, empezando por Gaza, pero con un alcance global. El plan fue explicado esta semana y ya suma decenas de países invitados, aunque también genera críticas y rechazos, sobre todo entre aliados tradicionales de Washington.

¿Qué es el Consejo de Paz de Trump?

El Consejo de Paz fue propuesto por Trump en septiembre pasado, cuando anunció su plan para terminar la guerra en Gaza. De acuerdo con un borrador del estatuto revisado por Reuters, el organismo será presidido por el propio Trump y tendrá como misión promover la paz y mediar en conflictos en distintas regiones del mundo.

Los países miembros tendrían mandatos de tres años, salvo que paguen mil millones de dólares, lo que les permitiría obtener membresía permanente.

El Consejo Ejecutivo fundador incluye al secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y Jared Kushner, yerno de Trump.

Países que ya aceptaron unirse

La Casa Blanca informó que unos 35 países ya aceptaron la invitación. Entre ellos están:

Israel

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Bahréin

Jordania

Qatar

Egipto

Turquía

Hungría

Marruecos

Pakistán

Indonesia

Vietnam

Kosovo

Uzbekistán

Kazajistán

Paraguay

Uno de los casos más polémicos es Bielorrusia, cuyo presidente Alexander Lukashenko aceptó la invitación pese a su historial de tensiones con Occidente.

Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, aún no definen si participarán.

Rechazos y dudas entre aliados

Países como Noruega, Suecia y Francia ya rechazaron unirse. Italia expresó reservas legales, mientras que Canadá dijo que aceptó “en principio”.

Alemania, Reino Unido y Japón no han fijado postura pública. Ucrania analiza la invitación, pero ve difícil compartir un espacio con Rusia.

La ONU autorizó al Consejo de Paz sólo para Gaza y hasta 2027, con informes semestrales al Consejo de Seguridad. Fuera de ese marco, su autoridad legal sigue siendo incierta, y Trump tendría amplios poderes, incluido vetar decisiones.

