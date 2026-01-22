Multas de tránsito que subirán en Baja California en febrero 2026

GENERANDO AUDIO...

Inegi actualiza la UMA, aumentan infracciones en Baja California. Foto: Cuartoscuro

El aumento en las multas en Baja California, derivado de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026, impactará infracciones como pasarse el alto o usar el celular al conducir, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el nuevo valor de la UMA que entrará en vigor el 1 de febrero de 2026.

El Inegi informó que el valor de la UMA 2026 será de 177.31 pesos diarios, 3 mil 566.22 pesos mensuales y 42 mil 794.64 pesos anuales.

Multas en Baja California con la UMA 2026

Aunque las multas en Baja California mantienen rangos similares en todo el estado, el monto final depende de la administración de cada municipio:

Tijuana:

No portar licencia puede sancionarse de entre 21 y 30 UMAs, es decir, la multa va de 2 mil 463.51 pesos a 3 mil 519.30 pesos

Usar teléfono celular de 21 a 30 UMAs, es decir, de 2 mil 463.51 pesos a 3 mil 519.30 pesos

Conducir en estado de ebriedad de 21 a 30 UMAs, es decir, de 2 mil 463.51 pesos a 3 mil 519.30 pesos

Ensenada

No portar licencia: 20 UMAs, es decir, 2 mil 346.20 pesos

Usar teléfono celular: 20 UMAs, es decir, 2 mil 346.20 pesos

Conducir en estado de ebriedad: 60 UMAs, es decir, 7 mil 38.60 pesos

Tecate

No portar licencia: 10 UMAs, es decir, mil 173.10 pesos

Usar teléfono celular: 15 UMAs, es decir, mil 759.65 pesos

Conducir en estado de ebriedad: 30 UMAs, es decir, 3 mil 519.30 pesos

San Quintín

No portar licencia: 15 UMAs : mil 759.65 pesos

Usar teléfono celular: 15 UMAs : mil 759.65 pesos

Conducir en estado de ebriedad: 120 UMAs : 14 mil 77.31 pesos

Mexicali

No portar licencia: 6 UMAs 703 .86 pesos a 10 umas mil 173.10 pesos

Usar teléfono celular: 4 UMAs a 4 mil 69.24 pesos a 5 UMAs 5 mil 86.55 pesos

Conducir en estado de ebriedad: 80 UMAs 9 mil 384.80 pesos a 100 umas 11 mil 731.00 pesos

San Felipe

No portar licencia: 6 UMAs 703 .86 pesos a 10 UMAs mil 173.10 pesos

Usar teléfono celular: 4 UMAs a 4 mil 69.24 pesos a 5 UMAs 5 mil 86.55 pesos

Conducir en estado de ebriedad: 80 UMAs 9 mil 384.80 pesos a 100 UMAs 11 mil 731.00 pesos

El municipio de San Felipe y de Mexicali, se rigen por la misma Ley de Tránsito.

Playas del Rosarito

No portar licencia: 15 UMAs: mil 759.65

Usar teléfono celular. 20 UMAs 2 mil 346.20 pesos

Conducir en estado de ebriedad: 30 UMAs: 3 mil 519.30 pesos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Por qué las multas se pagan en UMA?

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el uso de la Unidad de Medida y Actualización busca desvincular las multas del salario mínimo. Antes, cada aumento al salario mínimo provocaba incrementos automáticos en impuestos, multas y trámites, lo que generaba impactos no relacionados con el ingreso de los trabajadores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.