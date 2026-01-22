Capturan a presunto asesino de mujer y su hijo en Zapopan

GENERANDO AUDIO...

Detenido en Zapopan. Foto: FGE

El presunto responsable del ataque que cobró la vida de una mujer y su hijo adolescente en Zapopan, y en el que también quedó herida una niña, fue capturado luego de las constantes labores de investigación realizadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE).

La captura del hombre, identificado como Eduardo Salvador “N”, fue posible en colaboración con las autoridades del estado de Veracruz, en especial, con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía del Estado de Veracruz, así como los trabajos de inteligencia realizados desde marzo de 2025 —cuando se registró el crimen— a través de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios.

¿Cómo fue detenido el presunto homicida?

Las averiguaciones y el trabajo de campo constante de la Comandancia de Feminicidios, permitió identificar al señalado y obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada en el estado de Veracruz.

El hombre será trasladado a Jalisco, donde se le investiga por tres delitos, que son:

Feminicidio en agravio a la mujer de 37 años

Homicidio por el adolescente de 16 años

Tentativa de feminicidio por la niña de 10 años ocurridos el pasado 3 de marzo

Cabe señalar que el detenido también cuenta con antecedentes en el estado de Sinaloa por hechos anteriores a este que se investiga, en los que también perdió la vida otra mujer, su pareja sentimental en ese entonces.

Desde el primer momento que esta representación social tuvo conocimiento de los hechos, ocurridos al interior de una finca ubicada en el fraccionamiento Capital Norte, en el municipio de Zapopan, se iniciaron los trabajos para capturar a Eduardo Salvador “N”, quien se presume atacó a las tres personas con un martillo para después huir del lugar y permanecer prófugo de la justicia.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se atendió este caso que conmocionó a Jalisco y que llamó la atención a nivel nacional e internacional por la brutalidad con que se presume fue realizado.

