Nissan lidera el mercado: las marcas de autos más vendidas en México en 2025

Revelaron las marcas de autos más vendidas en 2025. Foto: Cuartoscuro

El mercado automotriz en México cerró 2025 con cifras positivas y un claro liderazgo de marcas ya consolidadas. De acuerdo con el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, en el país se vendieron un millón 524 mil 638 autos entre enero y diciembre, lo que representó un crecimiento anual de 1.35% frente a 2024.

Sólo en diciembre de 2025, las ventas al público alcanzaron 154 mil 450 vehículos ligeros, un avance de 4.97% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado confirmó un cierre de año sólido para el sector automotriz mexicano, según datos del Inegi, recopilados por TResearch.

Marcas de autos más vendidas en México en 2025

Durante todo 2025, Nissan se colocó como la marca más vendida en México, con 274 mil 461 unidades, manteniéndose como el principal referente del mercado automotriz nacional En segundo lugar, se ubicó General Motors, con 198 mil 153 vehículos Volkswagen registró 137 mil 970 unidades vendidas En la cuarta posición apareció Toyota, con 126 mil 358 autos Kia ocupó el quinto lugar con 111 mil 172 unidades comercializadas

El ranking continuó con Mazda, que reportó 107 mil 4 unidades, y Stellantis, con 91 mil 215 vehículos vendidos a lo largo del año. Más abajo se ubicaron Hyundai, con 54 mil 497 unidades, y Ford Motor, que alcanzó 53 mil 825 ventas.

El top 10 de marcas más vendidas en México en 2025 lo cerró MG Motor, con 48 mil 816 vehículos, consolidando su presencia dentro del mercado nacional.

En conjunto, estas marcas concentraron una parte relevante de las ventas de autos en México durante 2025, en un año en el que la comercialización anual se mantuvo por encima de 1.5 millones de unidades, lejos del desplome registrado en 2020, aunque aun sin recuperar los máximos históricos previos a la pandemia.

Para los próximos meses, el sector automotriz seguirá bajo observación, con el comportamiento del consumo interno como uno de los principales indicadores a seguir.

