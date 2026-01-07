GENERANDO AUDIO...

Incluso Donald Trump difundió contenido engañoso. Foto: AFP.

En torno a la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, existe una oleada de desinformación a través de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) y contenido reciclado, según AFP.

El equipo de verificación de dicha agencia informativa calificó como falsas “muchas publicaciones que afirmaban compartir la primera imagen” del mandatario depuesto en suelo estadounidense.

Indicaron que la foto en mención, donde se veía a Nicolás Maduro “más joven”, fue generada por IA. Así lo determinaron, luego de que Gemini -la IA de Google- detectó una marca de agua “característica de este tipo de contenidos”.

Difunden fotos sacadas de contexto

Además, usuarios difundieron en redes sociales otra imagen donde un soldado norteamericano posaba junto a Nicolás Maduro. Este último aparecía con una bolsa en la cabeza.

No obstante, AFP identificó que era una foto de la captura del antiguo presidente iraquí, Sadam Huséin, hecha por Estados Unidos en 2003, según una búsqueda en artículos de la época.

De igual forma, NewsGuard, agencia de vigilancia de la desinformación, identificó siete imágenes y videos fabricados por completo “o presentados falsamente” sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

Esos contenidos acumularon más de 14 millones de visualizaciones en menos de dos días en X, de acuerdo con AFP.

“Estas imágenes, vistas millones de veces en internet, son un nuevo ejemplo de la extrema viralidad de la que pueden beneficiarse los contenidos engañosos, a veces incluso eclipsando a los verdaderos, dijo AFP.

El riesgo de la desinformación

AFP citó a la analista de NewsGuard, Chiara Vercellone, quien indicó que el uso de IA y de material sacado de contexto “representa otra táctica en el arsenal del desinformador.”

Imitar la realidad con material hecho mediante IA constituye un tipo de fraude “difícil de revelar por los verificadores”.

Incluso, destacó que el presidente Donald Trump alimentó la desinformación sobre la captura de Nicolás Maduro. En Truth, compartió un video que mostraba a venezolanos en ropa interior “celebrando” la caída del mandatario depuesto.

Según AFP, dicho video “era en realidad de estudiantes durante la “carrera en ropa interior de UCLA”, una tradición de esa universidad de Los Ángeles.

