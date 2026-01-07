GENERANDO AUDIO...

Los rostros más visibles de Venezuela, hasta ahora, han sido el depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran en Estados Unidos enfrentando cuatro cargos: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armamento y conspiración.

Sin embargo, más allá del foco mediático, en Venezuela se mantiene una estructura de poder cercana a Maduro que, de acuerdo con lo dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminaría alineándose con los intereses de su país.

A continuación, una guía rápida para ubicar a los personajes clave que forman parte de esa cúpula.

Delcy Rodríguez, presidenta interina

Delcy Rodríguez nació el 18 de mayo de 1969 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Es hija del guerrillero de izquierda, Jorge Antonio Rodríguez, quien fundó el partido revolucionario Liga Socialista durante la década de 1970, de acuerdo con Reuters.

En 1993, egresó como licenciada de derecho de la Universidad Central de Venezuela. Su trayectoria política comenzó una década después, cuando trabajó en la Coordinación General de la Vicepresidencia de la República, en 2003.

Posteriormente, en febrero del 2006, asumió como ministra del Despacho de la Presidencia de Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. Solo duró unos meses en el cargo, ya que, en agosto del mismo año, quedó como ministra de Comunicación e Información, ya con Nicolás Maduro.

En junio del 2018, el mandatario venezolano nombró a Delcy Rodríguez como vicepresidenta. En X, indicó que era una “mujer joven, valiente, mártir, revolucionaria y probada en mil batallas”.

Para agosto del 2024, Nicolás Maduro también la nombró como ministra de Hidrocarburos, labor que Delcy Rodríguez ejecutó de forma simultánea a la vicepresidencia.

Reuters indicó que Nicolás Maduro calificó a Delcy Rodríguez como una “tigresa” por defender al gobierno del que formaba parte.

Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”

Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, es economista y político. A lo largo de su trayectoria ha tenido diversos cargos dentro del Estado, entre ellos:

Diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira

Vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional

Jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente

Coordinador de la Escuela Nacional de Cine

Además, es diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Es uno de los cuatro hijos de Nicolás Maduro y tiene 34 años.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, también aparece como integrante de la cúpula del gobierno de Maduro. Actualmente, es presidente de la Asamblea Nacional y ha sido considerado como un estratega central del régimen.

El sitio DW menciona que ha sido uno de los principales negociadores en conversaciones entre Washington y Caracas.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

Vladimir Padrino López es descrito como una de las figuras más fieles a Nicolás Maduro. El militar está al frente de las Fuerzas Armadas desde 2014.

Sobre Padrino López, pesan acusaciones en Estados Unidos de narcotráfico internacional.

Diosdado Cabello, ministro de Interior

Diosdado Cabello una de las figuras con mayor poder dentro de Venezuela. Al igual que el depuesto presidente Nicolás Maduro, es reclamado por Estados Unidos quien le imputa cargos por narcoterrorismo.

Cabello controla la policía y los servicios de inteligencia en el país sudamericano y ha ocupado varios cargos en el gobierno, incluido el de vicepresidente. Su hermano, José David Cabello, también formó parte del círculo cercano de Maduro.

Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente del área económica

Calixto Ortega Sánchez es mencionado como el nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas. Es originario de Maracaibo, Zulia, y se graduó como ingeniero industrial en la Universidad del Zulia.

Entre sus cargos, medios locales enlistan la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV) y puestos diplomáticos como cónsul en Nueva York y Houston, además de delegado ante un comité administrativo y presupuestario de la ONU (2007-2008).

Gustavo González López, jefe de la Guardia de Honor Presidencial

González López, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea junto con al menos media docena de funcionarios de alto rango por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue director de inteligencia de Venezuela hasta mediados del 2024 y a fines de ese año ingresó a trabajar con Rodríguez como jefe de asuntos estratégicos y control de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

