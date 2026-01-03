GENERANDO AUDIO...

María Corina Machado. Foto: Reuters.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos, la opositora venezolana María Corina Machado emitió un comunicado dirigido a todos los venezolanos, declarando que ha llegado lo que ella denomina la “Hora de la Libertad”.

María Corina Machado se posiciona tras captura de Nicolás Maduro

En su mensaje, Machado señaló que el presidente Nicolás Maduro se enfrenta actualmente a la justicia internacional debido a los crímenes cometidos contra los venezolanos y otros ciudadanos de diferentes países. La exdiputada asegura que el gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley en este contexto.

En su escrito, María Corina Machado subrayó que es momento de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan el destino de Venezuela. Machado hace un llamado para poner orden, liberar a los presos políticos y trabajar por la construcción de un país excepcional. Además, enfatiza la necesidad de traer a los venezolanos que se encuentran fuera del país de vuelta a su tierra.

Convocatoria a la ciudadanía y la transición democrática

Machado también invitó a los ciudadanos a asumir la responsabilidad que tienen en este proceso, destacando que el pasado 28 de julio fue elegido Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela. Este mandatario, según el comunicado, debe asumir inmediatamente su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

En este sentido, María Corina Machado aseguró que está preparada para liderar el país y tomar el poder, instando a la ciudadanía a mantenerse vigilante y organizada hasta que se concrete lo que ella denomina la Transición Democrática. Afirmó que este proceso requiere la participación activa de todos los venezolanos, tanto en el país como en el exterior.

Llamado a la movilización nacional e internacional

En el mensaje también hizo un llamado a los venezolanos fuera del país para que se movilicen y activen a gobiernos y ciudadanos de todo el mundo para apoyar la transición. Machado manifestó que la información sobre las próximas acciones será comunicada a través de canales oficiales.