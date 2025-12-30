GENERANDO AUDIO...

Incendio consume locales de pirotecnia en Honduras. Foto: Gettyimages

La tarde de este lunes se reportó un incendio estructural al interior del mercado Medina, ubicado en San Pedro Sula (SPS), Honduras, el cual dejó al menos 100 negocios afectados, de acuerdo con reportes preliminares locales.

A distancia, las llamas formaron un espectáculo visual; sin embargo, se trató de un siniestro de gran magnitud que consumió múltiples estructuras comerciales.

Fuego habría iniciado en un puesto de venta de pólvora

De acuerdo con la información disponible, el incendio comenzó alrededor de las 18:00 horas y presuntamente se originó en un puesto de venta de pólvora.

El material altamente flamable almacenado en el lugar provocó una rápida expansión del fuego, que en cuestión de minutos alcanzó otros locales del mercado, afectando estructuras y mercancía de comerciantes de la zona.

Emergencias acudieron al sitio para controlar el siniestro

Tras el reporte, unidades de emergencia se movilizaron al área para intentar controlar el incendio y evitar que se extendiera a zonas cercanas.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa cómo el fuego se intensifica debido a la pirotecnia, que estalla de forma constante mientras una densa columna de humo se eleva sobre el mercado.

No se reportan víctimas tras el incendio

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas a consecuencia del incendio. Los locatarios señalaron pérdidas cuantiosas, ya que el fuego consumió gran parte de los negocios y productos que se encontraban en el mercado al momento del siniestro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.