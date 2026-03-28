Video: incendio en edificio de Toronto provoca explosiones y moviliza a bomberos

Un fuerte incendio registrado en un edificio en Toronto generó alarma entre la población, luego de que usuarios en redes sociales difundieran videos donde se observan intensas llamas, explosiones y una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El siniestro ocurrió en la zona de Richmond Street West, donde rápidamente se desplegaron cuerpos de emergencia para controlar la situación.

Explosiones por cilindros de propano

De acuerdo con autoridades locales, el incendio se originó en el techo del inmueble y estuvo acompañado por explosiones derivadas de la ruptura de cilindros de propano.

La policía alertó que, debido a estas detonaciones, escombros y objetos podían caer a la vía pública, por lo que pidió a la población extremar precauciones al transitar por la zona.

Bomberos controlan el fuego sin reporte de heridos

El Toronto Fire Services informó que se trató de un incendio de dos alarmas, lo que implicó una respuesta ampliada de los equipos de emergencia.

Los bomberos lograron:

Contener y extinguir las llamas

Proteger los cilindros restantes para evitar nuevas explosiones

Asegurar la zona afectada

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen monitoreo en el área.

Videos en redes muestran magnitud del siniestro

Usuarios captaron el incendio desde distintos puntos de Toronto, evidenciando la intensidad del fuego y las explosiones.

Las imágenes muestran cómo la columna de humo y las llamas eran visibles a gran distancia, lo que contribuyó a la rápida movilización de los servicios de emergencia.

Zona permanece bajo vigilancia

Tras sofocar el incendio, elementos de emergencia permanecen en el sitio para descartar riesgos adicionales y evaluar posibles daños estructurales en el edificio.

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