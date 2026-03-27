Díaz-Canel expresa preocupación por veleros desaparecidos que salieron de México

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Dos embarcaciones mexicanas continúan perdidas. Reuters

Autoridades mexicanas mantienen la búsqueda de veleros desaparecidos México Cuba, con nueve tripulantes a bordo, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel expresó su preocupación por las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria hacia la isla.

Los dos veleros zarparon el viernes pasado desde Isla Mujeres como parte del convoy “Nuestra América”, integrado por activistas de distintos países que enviaban alimentos y suministros a Cuba. Desde entonces, no se ha logrado establecer comunicación ni confirmar su llegada a La Habana.

México activa operativo por veleros desaparecidos rumbo a Cuba

La Secretaría de Marina informó que desplegó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con ambas embarcaciones. Las acciones incluyen la movilización de aeronaves y la coordinación con centros de salvamento en distintos países.

Entre las medidas implementadas destacan:

Activación de protocolos de búsqueda marítima

Despliegue de aeronaves tipo Persuader

Notificación a mandos navales en la región

Coordinación con agencias de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos

La Marina también mantiene comunicación con representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes para intercambiar información en tiempo real.

Díaz-Canel expresa preocupación por embarcaciones desaparecidas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció sobre el caso y señaló que su gobierno sigue de cerca la situación.

A través de redes sociales, indicó que existe “especial preocupación” por las embarcaciones que formaban parte del convoy de ayuda y afirmó que desde Cuba se realizan esfuerzos para contribuir en las labores de búsqueda y salvamento.

Los organizadores del convoy señalaron que los tripulantes son navegantes con experiencia y que las embarcaciones cuentan con sistemas de seguridad y señalización.

Convoy Nuestra América: ruta y tiempo estimado de llegada

De acuerdo con los organizadores, los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y miércoles de esta semana. Sin embargo, la ventana estimada de llegada se extendió entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo.

Hasta el momento, no existe confirmación de su arribo a territorio cubano.

La Marina mexicana indicó que continúa sin comunicación con las embarcaciones, por lo que mantiene activos los protocolos de búsqueda en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

Llamado a la comunidad marítima para localizar los veleros

Las autoridades mexicanas emitieron un llamado a la comunidad marítima del Caribe y el Golfo de México para reportar cualquier avistamiento o información que permita ubicar a los veleros.

El operativo contempla el análisis de posibles cambios de ruta, condiciones meteorológicas y el derrotero programado de las embarcaciones.

Contexto: crisis en Cuba y envío de ayuda internacional

El convoy forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por activistas internacionales ante la crisis energética y económica que enfrenta Cuba.

La situación se ha intensificado tras la reducción del suministro de petróleo proveniente de Venezuela. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en enero medidas que impactan el flujo de combustible hacia la isla.

Ante este escenario, el gobierno cubano ha implementado medidas de racionamiento energético, mientras organismos internacionales mantienen conversaciones para permitir el ingreso de combustible con fines humanitarios.

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