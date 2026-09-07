Volcán Anak Krakatau cesa actividad en Indonesia tras 25 horas, pero mantienen cierre de aeropuerto

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Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG)/Handout via REUTERS

El aeropuerto principal de Yakarta y otros tres en Indonesia prologaron su cierre hasta la tarde del lunes, debido a una erupción volcánica que dejó a miles de personas varadas. A la par, autoridades anunciaron que el volcán cesó tras más de 25 horas de actividad.

“En relación con la creciente actividad de erupción volcánica del monte Anak Krakatau, las operaciones de vuelo de varios aeropuerto fueron suspendidas”, indicó el operador de las terminales aéreas, Angkasa Pura, en redes sociales.

🔴INDONESIA 🇮🇩| 🌋 Mount Anak Krakatau erupted on Sunday, September 6, sending around volcanic ash plumes up to 50,000 feet. This eruption led to the temporary suspension of flight operations at Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport. More than 200 flights were diverted. pic.twitter.com/kk9fx5Yb9X — Nanana365 (@nanana365media) September 6, 2026

Agregó que “se aconseja a los pasajeros monitorear regularmente el estatus de su vuelo con la respectiva aerolínea”.

El monte Anak Krakatau, situado a unos 150 kilómetros de la capital de Indonesia, entró en erupción el sábado, cuando lanzó lava y emitió un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

Durante el fin de semana, ocho aeropuertos detuvieron sus operaciones tras detectar ceniza en su espacio aéreo, lo que interrumpió cientos de vuelos y dejó a más de 170 mil pasajeros varados, según el Ministerio de Transporte. Entre los cuatro aeropuertos que extendieron su cierre está el Soekarno-Hatta, el principal de la capital Yakarta.

La agencia geológica del país advirtió que hasta la mañana del lunes había muchas posibilidades de una nueva erupción.

🌋**Mount Anak Krakatau in Indonesia has erupted, leading to the cancellation of over 300 flights in 6 airports and the closure of schools,** according to Reuters.



The volcano reactivated on September 4th. Ash has already reached a height of 6,000 meters on the side of Java and… pic.twitter.com/YPMQ2iThCA — Gianl1974 (@Gianl1974) September 6, 2026

Anak Krakatau cesa actividad

Por otra parte, el lunes las autoridades de Indonesia anunciaron que las continuas erupciones del volcán Anak Krakatau (en indonesio, hijo del Krakatoa) cesaron tras más de 25 horas seguidas, aunque subrayaron que siguen dando seguimiento a su actividad, apuntando a “leves erupciones” periódicas y “altos niveles de sismicidad”.

“Tras una erupción continua de 25 horas, el monte Anak Krakatau, en la provincia de Lampung, volvió a mostrar actividad eruptiva, con erupciones leves que se producen periódicamente”, señaló la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM, por sus siglas en indonesio), en un comunicado en el que precisa que, “aunque el largo episodio eruptivo ha terminado, la actividad volcánica del Anak Krakatau se sigue monitoreando debido a sus altos niveles de sismicidad”.

La citada erupción comenzó a las 23:07 horas local del viernes y finalizó a las 0:04 horas de este domingo, según detalló la directora de la Agencia Geológica, Lana Saria.

Anak Krakatau (Son of Krakatoa) erupsi / meletus beberapa saat yang lalu.



Krakatau sendiri merupakan salah gunung paling terkenal dalam sejarah. Letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 adalah salah satu bencana vulkanik paling dahsyat dan mematikan dalam sejarah modern.… https://t.co/IsCrSiwAMF pic.twitter.com/rGHTk4sPWi — Juunism🍀 (@DeilyUpdate) September 6, 2026

“Tras finalizar el episodio de erupción continua, se observaron tres erupciones estrombolianas con columnas de lava negras”, indicó Saria, agregando que “el regreso de las erupciones estrombolianas, características del monte Anak Krakatau, se interpreta provisionalmente como el fin de este largo episodio de erupción continua”.

De cualquier modo, continúa el seguimiento del cono, que entre el domingo y el lunes registra ya “tres sismos de erupción, nueve sismos de expulsión, 93 sismos de baja frecuencia, 98 sismos híbridos/multifásicos, cuatro sismos de temblor continuo y un sismo volcánico superficial”.

Bajo estas condiciones, la Agencia Geológica decidió mantener el nivel de actividad del volcán Anak Krakatau en Nivel III, esto es, “alerta”. De hecho, la directora de la entidad anotó que la posibilidad de una erupción en los próximos días sigue siendo alta.

“Los principales peligros potenciales incluyen la expulsión de rocas calientes y fuertes lluvias de ceniza, así como la posibilidad de flujos de lava si las erupciones continúan”, informó.

En este sentido, y en clave de salud pública, el organismo instó a las personas afectadas por la ceniza volcánica a reducir las actividades al aire libre o usar mascarillas para evitar problemas respiratorios.

Sin embargo, Saria quiso descartar “bulos relacionados con la erupción y el posible tsunami”, instando a “mantener la calma” a la población de las zonas costeras de Bantén y Lampung, provincias que, desde las islas de Java y Sumatra, respectivamente, rodean el estrecho de la Sonda, donde se encuentra el Anak Krakatau.

En esa misma línea, la jefa de la Agencia Geológica indicó a los residentes de estas provincias que pueden “retomar sus actividades normales”, siguiendo, eso sí, las indicaciones de las delegaciones de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Indonesia (BPDP, por sus siglas en indonesio).

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