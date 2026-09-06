Raúl Castro reaparece en la televisión cubana a los 95 años

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Foto: Captura video de Reuters

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, reapareció en la televisión estatal de Cuba durante este fin de semana, pocas semanas después de haber sido visto públicamente en La Habana durante las actividades por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

El exmandatario apareció en un amplio reportaje transmitido en varias ocasiones por la televisión cubana, con motivo del 65 aniversario de una unidad del Ministerio del Interior dedicada a la seguridad personal de los dirigentes del país, particularmente de Fidel Castro.

🇨🇺 El expresidente cubano Raúl Castro reapareció hoy en público en La Habana para acallar los intensos rumores de los últimos días que aseguraban que estaba muerto, intubado o bajo soporte vital. pic.twitter.com/50xt5n8ngy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Raúl Castro felicita a veteranos de unidad de seguridad

En las imágenes difundidas por la televisión estatal, Raúl Castro estuvo acompañado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien está al frente de su seguridad personal.

Durante el encuentro, el expresidente felicitó a varios veteranos de la unidad. En la grabación se le observó en aparente buen estado y vestido con el tradicional uniforme verde oliva.

Raúl Castro dejó la Presidencia de Cuba en 2018 y actualmente no ocupa un cargo oficial dentro del gobierno ni del Partido. Sin embargo, mantiene influencia en las decisiones políticas del país y cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas.

Raúl Castro respalda reformas económicas

La Presidencia de Cuba informó en junio que Raúl Castro dio su aprobación a un paquete de reformas económicas planteado para enfrentar la crisis que atraviesa la isla, en un contexto de presión por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada, estas medidas constituyen el mayor cambio en el modelo económico cubano desde la adopción del comunismo hace casi siete décadas.

Estados Unidos acusa a Raúl Castro

En mayo, la justicia estadounidense acusó a Raúl Castro por la muerte de cuatro ciudadanos de Estados Unidos relacionada con el derribo, ocurrido en 1996, de dos pequeñas avionetas pertenecientes a un grupo anticastrista.

En ese momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba.

La nueva aparición del expresidente en la televisión estatal ocurre semanas después de su presencia pública en La Habana y en medio de los cambios económicos impulsados en la isla.

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