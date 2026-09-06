Avión de carga de Amazon se sale de pista en Miami, impacta vehículos y se incendia

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Foto: AFP

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista durante su aterrizaje este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, y posteriormente chocó contra varios vehículos, provocando un incendio, informaron autoridades.

El incidente involucró al vuelo Prime Air 7598, un Boeing 767 que había llegado desde Puerto Rico alrededor de las 14:00 horas locales, 18:00 GMT.

🚨 #ALERTA | Avión de carga de Prime Air se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami tras cruzar una carretera, dejando múltiples fatalidades confirmadas en un área próxima a un almacén de Amazon. pic.twitter.com/jJ67SNJHGU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 6, 2026

Videos difundidos tras el accidente mostraron una columna de humo saliendo de la aeronave, mientras unidades de bomberos acudían al lugar para atender la emergencia.

Avión de Amazon se sale de la pista

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, el avión sobrepasó una pista y terminó impactando varios vehículos cerca del aeropuerto.

BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que más de 60 bomberos acudieron al sitio para trabajar en la emergencia, controlar el fuego y evaluar a posibles pacientes.

Hasta el momento de los reportes proporcionados por las agencias, no se habían confirmado personas fallecidas ni información inmediata sobre heridos.

WATCH: Debris from Amazon plane flies into air after crash at Miami International Airport pic.twitter.com/DIOgIs2x9G — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 6, 2026

La Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami reportaron el incidente.

Prime Air Flight 7598 overran Miami International Airport’s diagonal runway at approximately 2 p.m. today, leaving the aircraft disabled at the northwest end of the airport. All MIA runways and taxiways are currently closed, and a full ground stop is in effect. Passengers with… pic.twitter.com/3UICE7IF3L — Miami Int'l Airport (@iflymia) September 6, 2026

Cierran pistas y calles de rodaje

Como consecuencia del accidente, todas las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami fueron cerradas temporalmente, lo que provocó la paralización de las operaciones en tierra.

La aeronave quedó inmovilizada en el extremo noroeste del aeropuerto, según la información proporcionada por las autoridades.

#Breaking Un Boeing 767-300F de #AmazonAir, operado por 21 Air, sufrió una excursión de pista este domingo durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (#MIA).



La aeronave, matrícula N1997A, realizaba el vuelo carguero 2I7598 desde San Juan, Puerto Rico, cuando… pic.twitter.com/YOlLQ8Aqrg — EnElAire (@Enel_Aire) September 6, 2026

Amazon confirmó que el incidente ocurrió cuando la aeronave intentaba aterrizar.

La portavoz de la compañía, Kelly Nantel, señaló que se trataba de una situación en desarrollo y que Amazon trabajaba con las autoridades y funcionarios locales para determinar exactamente qué ocurrió.

La empresa tampoco reportó en ese momento personas heridas o fallecidas.

Las autoridades continuaban atendiendo la emergencia y evaluando las condiciones en el lugar.

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