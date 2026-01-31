Israel realiza ataque aéreo en la Franja de Gaza; mueren 32 personas.

GENERANDO AUDIO...

Este sábado 31 de enero, el ejército de Israel realizó ataques aéreos con bombas en la Franja de Gaza, provocando la muerte de alrededor de 32 personas.

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, organismo de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que fueron “atacados edificios de viviendas, tiendas de campaña y una comisaría de policía”.

“El saldo desde el amanecer ha subido a 32 muertos, en su mayoría niños y mujeres”, precisó la organización en un comunicado.

Dentro del barrio Rimal en Gaza, tres niñas murieron mientras dormían cuando una casa quedó destruída por una explosión, indicó un familiar a AFP.

De igual forma, siete personas murieron por el ataque en la comisaría. Entre ellas, civiles que estaban dentro de las instalaciones, dijo la dirección general de la policía.

A su vez, fueron asesinados siete miembros de una familia, entre ellos un niño, que estaban en una tienda de campaña. Eran personas desplazadas, de acuerdo con la oficina de prensa de Hamás.

De igual forma, Israel dirigió otro de sus ataques aéreos a la zona de Al Mawasi, en Gaza. Ahí, miles de desplazados sobreviven en casas de campaña, según AFP.

¿Por qué Israel perpetró el ataque en Gaza?

En un comunicado, el ejército israelí justificó que realizaron este ataque porque ocho combatientes palestinos salieron de un túnel en la ciudad de Rafah, en Gaza.

Aseguró que dicha acción “vulneró” el acuerdo de tregua”, por lo que bombarearon “cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, al menos 509 personas han muerto por disparos o ataques israelíes desde el alto al fuego que inició, en octubre del 2025.

Por su parte, el ejército israelí dijo que cuatro soldados han fallecido durante el mismo período en Gaza.

AFP indicó que las restricciones de acceso a Gaza, impuestas por Israel, impiden verificar de forma independiente el número de víctimas.

Piden moderación ante reapertura de frontera con Egipto

Egipto y Qatar, quienes fungen mediadores en el conflicto, condenaron las “violaciones repetidas” de Israel sobre el acuerdo del alto al fuego.

Por ello, hicieron un llamado a la “moderación” de todas las partes involucradas, mientras avanza la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto.

Y es que, existe un acuerdo para que Israel reabra el paso el próximo 1 de febrero, “solo para un movimiento limitado de personas”, según AFP.

Mientras tanto, sigue avanzando la conformación del Consejo de Paz de Donald Trump. Dicho organismo permitiría la gestión y reconstrucción de Gaza ante un eventual cese del conflicto armado.

