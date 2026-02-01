Irán califica como terroristas a ejércitos de países de la UE

GENERANDO AUDIO...

Irán calificó como terroristas a ejércitos de la UE. Foto: AFP

Irán calificó como “grupos terroristas” a los ejércitos de los países de la Unión Europea que incluyeron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en sus listas negras. Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, anunció la medida este domingo, agudizando la tensión diplomática entre Teherán y el bloque europeo.

Esta postura responde a la decisión de la Unión Europea de designar oficialmente a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. El bloque europeo marcó así un giro simbólico en su relación con el liderazgo iraní, tras ejecutar la represión de protestas más sangrienta en Irán desde 1979.

Irán responde a la UE por Guardia Revolucionaria

Durante una sesión parlamentaria, Qalibaf afirmó que los países europeos actuaron “en contra de los intereses de su propio pueblo” al atacar a la Guardia Revolucionaria. El líder legislativo también acusó a la Unión Europea de subordinarse a las decisiones de Estados Unidos.

Qalibaf invocó el artículo 7 de la ley iraní de contramedidas, el cual cataloga como grupos terroristas a los ejércitos de aquellos países que clasifiquen a la Guardia Revolucionaria bajo ese mismo término. Con esta resolución, Teherán eleva el nivel del conflicto político y diplomático.

Posibles sanciones diplomáticas contra países europeos

El presidente del Parlamento iraní adelantó que la comisión parlamentaria de seguridad nacional analizará la expulsión de agregados militares de los países de la UE. Además, señaló que el caso será seguido de cerca en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Estas acciones podrían afectar la cooperación diplomática y militar entre Irán y varios países europeos, en un contexto ya marcado por tensiones derivadas de sanciones, derechos humanos y el programa nuclear iraní.

El peso de la Guardia Revolucionaria en Irán

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue creado tras la Revolución Islámica de 1979 con el objetivo de proteger el sistema clerical chií. Con el paso de las décadas, se convirtió en una de las instituciones más poderosas del país.

Actualmente, la Guardia Revolucionaria tiene una fuerte influencia política, militar y económica, con control sobre sectores clave de la economía y un papel central en las fuerzas armadas. Esta relevancia explica la dureza de la respuesta iraní ante la decisión de la Unión Europea.

Por ahora, la UE no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones de Qalibaf, mientras la tensión entre ambas partes sigue en aumento tras la designación del grupo iraní como organización terrorista.

¿Cuáles son los países de la UE?

Todos los ejércitos de los países pertenecientes a la Unión Europea fueron calificados como terroristas por Irán:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chequia

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungria

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Suecia

