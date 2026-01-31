Enviado de EE. UU. reporta conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania

GENERANDO AUDIO...

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, informó que sostuvo conversaciones “constructivas” con el enviado ruso Kirill Dmitriev en Florida, como parte de los esfuerzos para negociar el fin de la guerra en Ucrania. El encuentro se realizó este sábado y forma parte de la mediación impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Witkoff aseguró que el diálogo refleja avances en el acercamiento diplomático entre ambas potencias para buscar una solución al conflicto armado que mantiene tensiones internacionales.

El funcionario estadounidense destacó el resultado del encuentro a través de redes sociales, donde explicó que el objetivo principal es construir acuerdos para avanzar hacia la paz en la región.

“Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania”, escribió Witkoff en su cuenta oficial.

El enviado especial agregó que la delegación de Estados Unidos estuvo integrada también por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y por Jared Kushner, asesor cercano y yerno del presidente Trump.

Las reuniones forman parte de los intentos del gobierno estadounidense por posicionarse como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, uno de los temas de mayor impacto geopolítico en los últimos años.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado acuerdos concretos alcanzados durante el encuentro ni un calendario oficial de negociaciones posteriores. Sin embargo, el diálogo directo entre representantes de ambos países es considerado un paso dentro de los procesos diplomáticos para buscar soluciones al conflicto.

Las conversaciones también reflejan la participación de funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense, lo que confirma el interés de la administración de Trump por impulsar negociaciones internacionales.

El gobierno de Estados Unidos mantiene la postura de continuar los contactos diplomáticos con Rusia para explorar posibles acuerdos que contribuyan a reducir la tensión y buscar una salida al conflicto en Ucrania.

