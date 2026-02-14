Videos: se incendia planta petrolera en La Habana, Cuba; fuego ya fue controlado

GENERANDO AUDIO...

El Ministerio de Energía y Minas informó que el incendio que se desató este viernes 13 de febrero de 2026 en la refinería de petróleo Ñico López, en La Habana, está bajo control y que las causas “se investigan”. El fuego se registró en un almacén de la instalación y no ha dejado, hasta el momento, heridos ni víctimas que se hayan reportado oficialmente.

Testigos y periodistas destacaron que el incendio generó una columna de humo negro visible desde varios puntos de la bahía de La Habana, muy cerca de dos buques petroleros fondeados, antes de ser sofocado por los equipos de respuesta.

Así fue el incendio en la refinería Ñico López

La refinería Ñico López es una de las principales plantas de procesamiento de hidrocarburos de Cuba. Las autoridades explicaron que el incendio ocurrió alrededor de media tarde dentro de uno de sus almacenes y que las llamas no se extendieron a los tanques de combustible ni a otras áreas críticas de la infraestructura.

Tras controlar el fuego, bomberos y personal de la planta continuaron asegurando la zona mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del incidente. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre posibles daños materiales, ni se ha precisado qué tipo de producto se encontraba en el área afectada.

La crisis energética en Cuba

Este evento ocurre en medio de una grave crisis energética que enfrenta Cuba desde 2024, derivada de fallas en plantas termoeléctricas y la reducción de suministros externos de petróleo, lo que ha generado prolongados cortes de energía y restricción de combustibles.

La isla ha implementado medidas como restricciones en la venta de combustibles y ajustes en horarios laborales para enfrentar la escasez de energía mientras mantiene operaciones esenciales.

Las autoridades de La Habana continuarán monitoreando la situación en la refinería y darán a conocer más información conforme avance la investigación sobre las causas del incendio.

