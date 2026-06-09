Alerta de viajes para mascotas: ¿vas con tu perro o gato a México o regresas a EE.UU.? Sigue estos requisitos

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A la izquierda, imagen de gusano barrenador. Derecha, foto de una lesión. Senasica.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA por sus siglas en inglés) emitió una alerta de viaje para mascotas tras los casos de gusano barrenador detectados en Texas, Estados Unidos.

La AVMA informó que debido a la detección del gusano barrenado en territorio estadounidense, se suspendieron las exportaciones de las siguientes especies desde EE. UU. a México:

Ganado vacuno (sacrificio y reproducción)

Rumiantes salvajes (no bovinos)

Equinos (sacrificio, cría/trabajo y deporte/exhibición/transporte)

Ovejas y cabras (sacrificio y reproducción)

Perros de compañía

Cerdos (reproducción)

Hurones (comerciales y mascotas)

Aves cantoras/aves ornamentales/aves rapaces (comerciales y mascotas)

Pet travel alert – Mexico is prohibiting the travel of pet dogs, together with other species, from the US into Mexico due to New World screwworm. @usda_aphis has updated information on its website with more. https://t.co/CujSAwDZPc — AVMA (American Veterinary Medical Association) (@AVMAvets) June 8, 2026

¿Vas a regresar a Estados Unidos con tu perro? Autoridades solicitan certificados

La AVMA explicó que los perros que regresen a Estados Unidos después de viajar a México deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos; un certificado firmado por un veterinario certificado que compruebe que el animal no está la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax.

“Para perros que viajan a Estados Unidos desde México, la certificación de ausencia de gusano barrenador requerida puede ser emitida por un veterinario clínico capacitado”, explicó el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

El organismo compartió una lista de veterinarios autorizados en México para la emisión de dicho certificado.

El documento debe contener:

El perro fue examinado en los cinco días previos a su llegada a Estados Unidos

El animal está libre de la larva

En caso de haber estado infestado, fue puesto en cuarentena y recibió tratamiento

¿Vas a viajar a México con tu perro o gato?

La AVMA destacó que ya no se requiere un certificado de salud para que perros y gatos ingresen a México. Sin embargo, los animales serán inspeccionados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a su llegada.

Los dueños de perros o gatos que viajen a México deben cumplir con los siguiente requisitos:

Deben tener a sus mascotas en transportadoras limpias

Los viajeros deben presentarse en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) para contactar al personal oficial del Senasica.

Las autoridades verificarán que los animales:

No presenten signos de enfermedades infectocontagiosas.

Estén libres de ectoparásitos

No tengan heridas frescas o en proceso de cicatrización.

Sintomas de miasis por gusano barrenador en mascotas

Senasica explicó que existen una serie de signos que pueden alertar sobre la presencia de este parásito que proviene de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Y resaltó que ante la presencia de una herida, se debe realizar una limpieza y curación para su cicatrización, ya que la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, mucosas como nariz, boca o genitales, o cavidades naturales del cuerpo.

Secreción sanguinolenta Gusanos en una herida Heridas que no cierran Sensación de movimiento en una herida o mucosas Lesiones o llagas que no sanan o empeoran Sangrado o mal olor en heridas abiertas

Los perros son la segunda especie más efectada por miasis en México

Los perros se colocan como la segunda especie más afectada por el gusano barrenador del ganado (GBG) en México, con el 15.5% del total de casos registrados, de acuerdo con información Senasica.

El gusano barrenador puede afectar a mamíferos como perros y gatos, incluyendo al humano. La larva provoca una infección parasitaria denominada miasis.

Según el boletín Avance GBG, se han confirmado 16 mil 489 casos, de los cuales 2 mil 554 corresponden a perros. El conteo retoma cifras entre el 21 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 2026.

“La especie canina ha tenido gran relevancia, ya que de un total de 16 mil 489 casos positivos, el 15.5% corresponde a esta especie”, lo que la posiciona en el segundo lugar entre las especies más afectadas.

¿Cómo puede propagarse el gusano barrenador?

Movilidad de las moscas . Estas pueden desplazarse hasta 290 kilómetros en una semana

. Estas pueden desplazarse hasta 290 kilómetros en una semana Movilización de animales parasitados. La fase larvaria se protege en las heridas, permitiendo su dispersión a grandes distancias

La fase larvaria se protege en las heridas, permitiendo su dispersión a grandes distancias Transporte inadecuado. Vehículos que no son limpiados adecuadamente pueden albergar larvas

Vehículos que no son limpiados adecuadamente pueden albergar larvas Turismo en zonas endémicas. Personas que regresan con heridas infestadas pueden introducir el parásito en nuevas áreas

¿Qué es la miasis y cómo ocurre?

La miasis ocurre cuando la mosca Cochliomyia hominivorax. deposita sus huevos en heridas abiertas, mucosas como nariz, boca o genitales, o cavidades naturales del cuerpo. Entre 12 y 24 horas después nacen las larvas, que permanecen en la herida entre 5 y 8 días.

Durante ese tiempo, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que puede agravar rápidamente las lesiones.

El ciclo completo de vida dura alrededor de 21 días, lo que favorece su rápida reproducción en climas cálidos y húmedos.

¿Cómo es la mosca del gusano barrenador?

Mosca

La Cochliomyia hominivorax fue descrita por primera vez en 1858 por el médico francés Charles Coquerel.

La mosca del gusano barrenador mide entre 8 y 10 milímetros (mm), con cuerpo azul acerado, reflejos verdosos y ojos rojizos. Tiene tres bandas negras en el tórax y un abdomen redondeado y velludo.

A diferencia de otras especies del mismo género, esta no se alimenta de tejido muerto, sino que necesita carne viva para sobrevivir, explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Las hembras pueden poner hasta 3 mil huevos en bordes secos de heridas o zonas con sangre coagulada.

¿Cómo es el aspecto del gusano barrenador?

Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Su aspecto es blanquecino y alargado, y su forma de tornillo da origen a su nombre en inglés: screwworm.

Las larvas nacen en menos de 24 horas y comienzan a devorar el tejido del hospedador usando ganchos bucales, según la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.