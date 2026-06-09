Confirman dos nuevos casos de gusano barrenador en Texas y crece la alerta

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El país suma cuatro contagios y mantiene protocolos de vigilancia. Foto: UNAM

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó dos nuevos casos de gusano barrenador en Texas.

La dependencia detalló que uno de los hallazgos corresponde a un ternero en el condado de La Salle y el otro a un perro en el condado de Andrews.

APHIS informó que ya realiza investigaciones epidemiológicas para determinar el origen y alcance de ambos casos.

En el caso del perro, las muestras fueron entregadas por un veterinario y los primeros reportes indican que el animal estuvo recientemente en México. Las autoridades señalaron que compartirán más información conforme avance la investigación.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador es una de las plagas más peligrosas para la salud animal. A diferencia de otros parásitos que se alimentan de tejido muerto, sus larvas invaden heridas abiertas y consumen tejido vivo de mamíferos, lo que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte si no reciben tratamiento oportuno.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la plaga representa una amenaza para el ganado, las mascotas, la fauna silvestre y, en casos poco frecuentes, también para las personas.

Además del impacto sanitario, la presencia del gusano barrenador puede generar importantes pérdidas económicas para productores ganaderos debido a los costos de tratamiento, control y vigilancia.

Ya son cuatro casos detectados

Las autoridades estadounidenses informaron que han identificado cuatro casos confirmados de gusano barrenador en el país.

El viernes pasado, el USDA confirmó otro caso de la plaga en Texas, ubicado a pocos kilómetros del primer hallazgo reportado en Estados Unidos en varias décadas.

“Durante la última semana, el USDA ha identificado y abordado con prontitud cuatro casos confirmados de gusano barrenador del Nuevo Mundo. Si bien estamos atendiendo estos casos que requieren atención inmediata y continuamos tomando muestras de los casos sospechosos, también estamos trabajando para erradicar completamente la plaga”, declaró Dudley Hoskins, Subsecretario de Programas de Comercialización y Regulación.

Ahora, con los nuevos hallazgos en los condados de La Salle y Andrews, las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia para evitar una mayor propagación.

“Necesitamos la colaboración de los propietarios de animales de toda la región, por favor, manténganse alerta, revisen a sus animales con atención e informen sobre cualquier anomalía. Juntos, podemos proteger nuestro ganado, nuestras comunidades y la salud animal en todo el país”, agregó el funcionario.

Las autoridades consideran fundamental detectar los casos en etapas tempranas para contener la propagación del gusano barrenador y evitar afectaciones mayores en el sector pecuario.

Mantienen vigilancia epidemiológica

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aseguró que continuará realizando muestreos y análisis de los casos sospechosos mientras avanzan las investigaciones epidemiológicas.

Las labores de vigilancia buscan identificar posibles rutas de propagación, establecer el origen de los contagios y reforzar las medidas de control en las zonas donde se han detectado animales afectados.

La aparición de nuevos casos mantiene en alerta a las autoridades sanitarias estadounidenses, que buscan impedir que la plaga vuelva a establecerse en el país después de décadas sin registros significativos de gusano barrenador.

¿Qué recomiendan a propietarios de mascotas y ganado?

Ante la detección de nuevos casos, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal pidió a propietarios de ganado, productores pecuarios y dueños de mascotas revisar con frecuencia a sus animales.

Las autoridades recomiendan inspeccionar heridas abiertas, observar cambios de comportamiento y reportar de inmediato cualquier lesión inusual o sospecha de infestación a los servicios veterinarios.

El USDA recordó que la detección temprana resulta clave para evitar complicaciones y reducir el riesgo de propagación de la plaga.

Asimismo, exhortó a los propietarios a seguir las medidas sanitarias establecidas por las autoridades locales y federales, especialmente en regiones donde se han detectado casos recientes.

¿El gusano barrenador representa un riesgo para los alimentos?

El USDA señaló que la presencia de gusano barrenador no afecta la inocuidad de la carne ni el suministro de alimentos cuando los productos cumplen con los controles sanitarios correspondientes.

Las autoridades explicaron que los sistemas de inspección veterinaria continúan operando con normalidad y que los casos detectados forman parte de los programas permanentes de vigilancia zoosanitaria.

No obstante, el gobierno estadounidense mantiene las labores de monitoreo para evitar que la plaga se expanda y genere afectaciones mayores en la producción pecuaria.