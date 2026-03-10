Aslan: el pitbull que sobrevivió a la explosión de la pipa en Iztapalapa y hoy, a seis meses sigue buscando hogar

GENERANDO AUDIO...

Aslan busca ser adoptado. Foto: Nayelli Téllez/Jennifer Turrubiartes

Aslan, un pitbull de 11 años, sobrevivió a la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en la colonia La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México. El perro fue encontrado cuatro días después del estallido con quemaduras y fracturas que le impedían caminar.

“Su cadera estaba completamente partida en dos”, compartió Nayeli Téllez, médica veterinaria y miembro de la asociación “Adóptame”. A seis meses del hecho, el perro logró recuperarse y ahora busca un nuevo hogar.

La explosión dejó 32 muertos y decenas de personas heridas. En medio de la tragedia también hubo otras víctimas que pasaron casi desapercibidas, los animales que se encontraban en la zona cuando las llamas del estallido se expandieron hasta un radio de 180 metros. Muchos de ellos sufrieron quemaduras, fracturas y permanecieron días sin recibir atención médica.

Aslan permaneció 4 días sin atención médica. Foto: Nayelli Téllez

Cuatro días después de la explosión, Téllez recibió una llamada de auxilio de unos jóvenes desde la zona cero por un pitbull que tenía quemaduras de segundo grado.

“Me mandaron videos y cuando los vi me di cuenta de que el perrito tenía quemaduras muy evidentes. Estaba completamente mojado por la lluvia, triste y sin poder moverse”. Nayeli Téllez, veterinaria

Ese día, una fuerte tormenta complicó el rescate de Aslan, ya que el acceso a la zona se encontraba prácticamente bloqueado por las inundaciones. Ante esta situación, los rescatistas solicitaron apoyo a Brigada Animal de la Ciudad de México y a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México (CEPANAF) pero ninguna de las instituciones pudo acudir para brindar asistencia.

“Les pedí que llamaran a Brigada Animal. Ellos hicieron varias llamadas tanto a Brigada Animal como a brigadas del Estado de México, pero les dijeron que no había personal porque era domingo”.

Ante la falta de apoyo institucional, la red de rescate decidió actuar por su cuenta. Tras más de seis horas de trayecto, el pitbull fue rescatado. Para ese momento, llevaba cuatro días herido sin atención médica.

Foto: Nayelli Téllez

Cuando finalmente el lomito llegó al consultorio, recibió un protocolo médico completo. El primer diagnóstico reveló que el perro tenía quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo. A seis meses del hecho, aunque sus heridas han sanado, algunas secuelas persisten.

“Si ustedes observan, Aslan tiene como una especie de parálisis facial en la parte izquierda de su cara”.

Estudios posteriores revelaron que el perro tenía dos fracturas en la cadera, lo que explicaba por qué Aslan no podía moverse tras la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Durante tres meses, Aslan no pudo caminar por sí mismo. Para desplazarse, hacer sus necesidades o salir al exterior, necesitaba el apoyo de un arnés especial que sostenía parte de su peso.

Aunque una cirugía ortopédica pudo ayudar más rápido a su recuperación, Nayeli Téllez detalló que, debido a la falta de recursos, el perro no pudo operarse. En su lugar recibió un tratamiento que incluía hidratación, antiinflamatorios, analgésicos y limpieza constante de heridas

También tuvo que ser tratado por úlceras en la piel, pecho y daño en los cojinetes (huellas), producto de las quemaduras.

Ante la falta de apoyo institucional, el tratamiento de Aslan se sostuvo gracias a donaciones y a la red de rescatistas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre Aslan?

Un mes después, cuando el caso comenzó a viralizarse en medios locales, Brigada Animal se comunicó con la veterinaria para solicitar que entregara al perro, pese a que, según el testimonio de los rescatistas, no acudieron cuando se pidió ayuda tras la explosión.

“Cuando se solicitó apoyo inicialmente, no acudieron. Después, cuando el caso se hizo viral, recibimos una llamada para pedir que entregáramos a Aslan; obviamente no lo dimos”.

Para el 9 de marzo, Unotv.com entrevistó a Mónica Garduño Ballesteros, Directora General de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quien declaró que desconocía el caso de Aslan.

“No fíjate, que no, como siempre pasa en México, como somos un país muy solidario siempre que hay una desgracia, las personas, la sociedad civil, son quienes se ponen la chaqueta… en estas situaciones muchos salen de la zona y es cuando la ciudadanía los cacha y quiero agradecerle a todos que hagan esta labor y que bueno que los ayudó”. Mónica Garduño Ballesteros, Directora General de la Brigada de Vigilancia Animal

Sobre la atención que brindó Brigada Animal el día de la explosión, Garduño Ballesteros precisó que ella en conjunto con varios rescatistas, y tres veterinarios acudió a la zona. Al llegar rescataron a dos palomas y un perro que nombraron “Virgo”, quien sufrió quemaduras leves en sus cojinetes. La directora detalló que las dos aves fallecieron y que el lomito encontró un hogar cuatro días después del incidente.

Por su parte, CEPANAF no contestó llamadas y mensajes referentes al caso cuando UnoTV lo buscó.

Aslan, el perrito pitbull sobreviviente que hoy busca un hogar

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Aslan tiene un tipo de parálisis facial. Foto: Jennifer Turrubiartes

A seis meses de la tragedia, Aslan permanece en el consultorio de la médica veterinaria. Aunque la especialista considera que el perro probablemente sí tuvo un hogar, hasta ahora nadie se ha presentado para reclamarlo.

“Llegó gordito, no estaba en bajo peso. Además, tiene corte de orejas y es extremadamente sociable, pero nadie ha venido. Pensamos que puede que haya venido en uno de los carros que sufrieron daños por la explosión y escapó corriendo”. Nayeli Téllez, veterinaria

Las fracturas del pitbull ya han logrado sanar, por lo que ha recuperado la movilidad y se encuentra completamente recuperado y listo para encontrar un nuevo hogar.

“Ya está esterilizado, vacunado, desparasitado y listo para ser adoptado”, dijo.

Si estás interesado en adoptar a este lomito, puedes hacerlo a través de la página Adóptame o comunicarte con la veterinaria Nayelli Téllez al 55 13 95 49 95.

