Alertan por metales pesados en comida para perros: detectan plomo y mercurio en niveles “alarmantes”

Una investigación reciente ha detectado niveles preocupantes de metales pesados como plomo y mercurio, así como otros contaminantes en alimentos comerciales para perros, según un informe publicado este jueves 12 de febrero de 2026.

El estudio, realizado por Clean Label Project, una entidad con sede en Colorado, Estados Unidos, que analiza productos de consumo para identificar sustancias tóxicas no listadas en las etiquetas, encontró que muestras de alimentos envasados populares para perros contienen “niveles peligrosos” de metales pesados, contaminantes plásticos y acrilamida, un compuesto que puede formarse cuando los alimentos se someten a altas temperaturas y que está clasificado como probable carcinógeno.

¿Qué se encontró en la comida de perros?

Metales pesados: los análisis detectaron niveles de plomo, mercurio y otros metales por encima de los máximos tolerables establecidos por agencias reguladoras, con el 100% de los productos sobrepasando los límites de plomo y casi el 81% superando los umbrales de mercurio.

Acrilamida alta en alimentos secos: los alimentos secos mostraron niveles de acrilamida, un compuesto químico clasificado como probable cancerígeno, en cantidades de hasta 24 veces mayores que los alimentos frescos o congelados, incluyendo hasta 780 partes por mil millones en una muestra individual, según el informe.

Contaminantes plásticos: el reporte también identificó la presencia de bisfenoles (como BPA y BPS) y ftalatos, compuestos asociados con riesgos para la salud, en varios productos analizados.

Qué significa esto para las mascotas

Molly Hamilton, directora ejecutiva de Clean Label Project, declaró que “los niveles de metales pesados y otros contaminantes que encontramos fueron alarmantes”, y subrayó que los dueños de mascotas deberían poder comprar alimentos sin preocuparse de que puedan dañar a sus animales.

Veterinarios consultados por medios señalan que, aunque se desconoce el impacto a largo plazo de la exposición crónica a estos contaminantes en la salud de los perros, la acumulación de metales pesados puede representar riesgos para órganos como el hígado y los riñones.

Diferencias entre tipos de alimentos

La investigación halló que:

Alimentos secos (croquetas) tendían a mostrar mayores concentraciones de metales pesados y otros contaminantes.

Alimentos frescos y congelados presentaron, en general, niveles más bajos de estos compuestos.

Hasta el momento, algunas asociaciones del sector alimentario para mascotas han señalado que revisarán los resultados del informe. Sin embargo, no se han publicado respuestas formales de fabricantes específicos.

La investigación Clean Label Project no identifica marcas por nombre ni publica los datos individuales de cada producto analizado, sino que presenta resultados agregados sobre los niveles de contaminantes encontrados.

