El pato Merlín no debería usar un jersey ni comer tacos de carnitas, alerta experto de la UNAM

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El otro lado del fenómeno viral del pato Merlín en el Mundial 2026 | Foto: Reuters

El Dr. Francisco Monroy, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que los patos no deberían usar ropa, tras la viralización del Pato Merlín, un ave que se volvió símbolo de la afición mexicana en la Copa del Mundo al aparecer en festejos del Ángel de la Independencia con una playera de la Selección Mexicana.

Y es que la fama de Merlín lo llevó hasta Palacio Nacional, en donde la dueña del animal también compartió que le dan un taco de carnitas los domingos. Sin embargo, el experto de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia explicó a Uno TV por qué estos animales no deberían usar ropa ni se debería alterar su dieta natural.

El pato Merlín no debería usar su jersey de México

Los patos, como Merlín, no necesitan usar ropa debido a que sus plumas ayudan a su movilidad y a regular su temperatura corporal, según el Dr. Francisco Monroy, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

“No necesitan ropa, tienen una cobertura en su piel con diversos tipos de plumas dependiendo la zona del cuerpo, las cuales se pueden expandir o abatir permitiendo que haya mayor calor, que ellos generen calor o lo guarden o lo disipen dependiendo de lo que necesiten. Y esto se impide si tienen ropa puesta“, señaló.

Por otro lado, aseguró que el jersey de la Selección Mexicana que lo hizo famoso no le permite al pato Merlín abrir sus alas, una situación inconveniente para este tipo de aves.

“Esa camisa no le permitía abrir sus alas. Esa es una cuestión primordial de bienestar animal, porque ellos mantienen su equilibrio y aletean de repente. El no poder hacerlo afecta a su su bienestar, les altera, les estresa y no es lo más conveniente”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

Al respecto, el especialista bromeó: “El único pato que vemos con ropa aparte de Merlín es el pato Donald, pero no deben de utilizar prendas los animales en general“.

Eso sí, el pato Merlín sí debe usar zapatos en la CDMX

Aunque el Dr. Monroy criticó que el pato Merlín use una playera durante sus diferentes aventuras por la Ciudad de México, reconoció que los zapatos que conforman su outfit clásico no son una mala idea.

“Es protección, porque en uno de los eventos donde estuvo hubo 700 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales, y 40 toneladas de basura. Imagínate como estaba el piso, con botellas y demás cosas que ponen en riesgo la integridad de sus patitas. Celebro que le pusieran sus botitas para que no se lastimara“, señaló en entrevista con Uno TV.

Cabe destacar que los patos no requieren de zapatos u otro tipo de calzado cuando se les tiene en condiciones de cautiverio; sin embargo, si el animal va a salir al asfalto en un día caluroso, sí se recomienda protege sus patas.

“El asfalto puede tener temperaturas muy altas a ciertas horas del día, cuando son días soleados sí puede estar muy muy caliente y sobre todo la cuestión del riesgo de pedazos de vidrios que pudieran enterrarse”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

Para evitar daños en sus patas o en otras partes de su cuerpo, el experto mexicano ofreció detalló cuáles son las condiciones en las que se debe tener a un pato en el caso de que se le tenga como mascota:

Un lugar con pequeño estanque en donde puedan nadar. “Son animales acuáticos, les gusta mucho el agua, mojarse por completo“, señaló.

Un sitio donde no hay agua, preferentemente con pasto o con cubierto con con alguna capa de vegetación o simplemente tierra. “Están diseñados para poder pisar tierra, pasto, piedras sin mayor problema“, dijo.

Fuente: Dr. Francisco Monroy, UNAM

El pato Merlín come tacos de carnitas… ¿es una buena idea?

Karla, la dueña del pato Merlín, comentó en la Mañanera del pasado 22 de junio que su mascota suele comerse un taco de carnitas cada cierto tiempo; sin embargo, el Dr. Francisco Monroy aseguró que no es recomendable.

“No es la dieta óptima para un pato (…) Los patos, de manera natural, no son carnívoros; comen peces, pero no carnitas”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

El especialista aclaró que, al estar cocidas, las carnitas no deberían hacerle daño a Merlín, pero insistió en que no es lo ideal. “Ese es el problema que tenemos con la convivencia con los animales, cuando no sabemos y nos parece divertido decir: ‘Pues le doy su taco, ¿qué le puede pasar?‘”, agregó.

Y aunque un taco de carnitas no necesariamente le haga daño al pato, el animal no está diseñado para este alimento, lo cual hace difícil pronosticar los efectos que tenga en su organismo.

“Yo no podría decir en este momento: ‘Es muy malo por esto o por lo otro’. Simplemente no es recomendable estar experimentando con alimentación para la que no hemos sido diseñados. Si los animales no comen cierto tipo de alimentos, es por algo. Lo mejor es darles lo que deben comer y punto“, remató el Dr. Francisco Monroy.

Otro mal para el pato Merlín: el estrés y los peligros de los tumultos

El Dr. Monroy reconoció que los patos están acostumbrados a parvadas amplias y multitudinarias, no a las multitudes humanas. “Estar aislados de otros patos es una desventaja, los hace sentir expuestos“, aseguró.

Por otro lado, mostró preocupación en torno a que Merlín asista a eventos concurridos como el FIFA Fan Festival, en donde el comportamiento humano rebasa lo normal, exponiéndolo incluso a ser aplastado.

“No lo vayan a apachurrar porque ese es otro posible final (…) La gente en masa pierde la postura, se empiezan a aventar y es chistoso al principio, pero va subiendo de intensidad y ponen en peligro su vida y las de otros”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

En este contexto, tanto Merlín como el niño que suele acompañarle están en peligro. “Todas las personas que no tengan la complexión adecuada para aguantar estos apachurrones que de pronto se le salen de las manos“, complementó.

Sin embargo, más allá de los riesgos inherentes a que un cuerpo pequeño participe en un tumulto, las celebraciones podrían provocar estrés en el pato Merlín.

“Son comportamientos voluntarios de los humanos, pero que una especie se vea atrapada en una vorágine de este tipo, no es una cuestión positiva. Esto genera estrés en en en ese animal seguramente“, remató.

Y si ves a Merlín en los festejos del Mundial, ¿qué debes hacer?

Debido a la popularidad de Merlín, se espera que el nuevo embajador de la FIFA en la Ciudad de México participe en más eventos por el Mundial. Por esta razón, el Dr. Francisco Monroy recomendó tratar de no alterar al ave.

“Yo recomendaría no acercarnos. En la medida que hay menos gente a su alrededor, va a haber menos estrés”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

El experto aseguró que los usuarios deberían alejarse, que el pato Merlín estuviera lo más retirado de los tumultos que sea posible, pues esto le va a generar menos estrés.

“Lo mejor es que disfrutemos del futbol y de la algarabía, pero tratando de mantener una baja densidad y tratando de evitar el consumo de alcohol“, remató el Dr. Monroy.

Las “vacas locas”, un ejemplo de dietas animales alteradas

Al respecto, el experto mexicano reconoció que existen antecedentes de problemas graves que se han iniciado cuando los humanos alteran la dieta de los animales, incluyendo el mal de las llamadas “vacas locas” en la década de los años 80.

Dicha crisis comenzó como una repercusión indirecta de una severa crisis energética global. Ante la falta de combustibles económicos, el Reino Unido modificó radicalmente los procesos industriales destinados a la elaboración de harina de carne y hueso para el ganado.

Anteriormente, estos desechos de carnicería se procesaban a altas presiones y temperaturas superiores a los 138 grados Celsius para pulverizarlos de forma segura.

Sin embargo, para ahorrar energía en una economía en crisis, redujeron el calor a unos 80 grados Celsius, implementando métodos alternativos con solventes químicos.

Al mismo tiempo, la sobreproducción de borregos con scrapie —una enfermedad neurológica milenaria— introdujo en la cadena alimenticia un agente infeccioso llamado prión.

El cambio en el procesamiento industrial alteró la estructura de esta proteína aberrante, la cual se transformó y dio paso a la encefalopatía esponjiforme bovina.

“Empezaron a surgir casos y casos de del mal de las vacas locas que se empezaron a diseminar en todo el mundo“, detalló el Dr. Francisco Monroy.

A raíz de este desastre sanitario, la Organización Mundial de Sanidad Animal dictó regulaciones estrictas, adoptadas en México, para controlar los alimentos para rumiantes.

“Tuvo que pasar todo esto para darnos cuenta que no debemos de darle vaca a la vaca“, reflexionó el especialista sobre la prohibición alimentaria actual.

El peligro se contuvo al regresar a la harina vegetal, pero el caso demostró que alterar la dieta natural de las especies puede desencadenar consecuencias humanas y animales letales e impredecibles.

El experto alerta por un “efecto Nemo” con el pato Merlín

El Dr. Francisco Monroy indicó a Uno TV que su principal preocupación sobre la viralización del pato Merlín es que se produzca un “Efecto Nemo“, que consiste en la comercialización masiva del animal por su popularización.

“Tenemos esta mentalidad de de circo que es lo que ahora está pasando con Merlín, querer tener al personaje. De ahí viene lo del famoso Nemo, todo el mundo quería un Nemo y estuvo en peligro la especie, se pudo acabar”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

Otros animales han sido víctimas de este fenómeno, como el perro Lassie, el delfín Flipper y el perro pastor alemán conocido como Rintintín.

“Cuando yo era niño, el perro más famoso que había era un pastor alemán llamado Rintintín. Todo el mundo quería tener un Rintintín; en México llegó a haber tal cantidad de pastores alemanes que empezaron a cruzarse entre ellos y, como era una sola línea genética, esto generó que se fijaran características no deseables“, alertó.

Se trata de un defecto genético en la cadera de los pastores alemanes que ha persistido durante casi 50 o 60 años por consecuencia del “Efecto Nemo” en torno a Rintintín.

¿Qué podría pasarle a los patos por el “Efecto Nemo” de Merlín?

El Dr. Monroy aseguró que no se espera que los patos se conviertan en una especie en peligro de extinción por el “Efecto Nemo” del pato Merlín; sin embargo, en el futuro próximo podría haber casos de abandono de patos que los ponga en peligro.

Aunque, con el fenómeno viral de Merlín, a los mexicanos les pueda surgir el deseo de adquirir un pato, hay ciertos factores a considerar al momento de tenerlo en cuenta:

Requieren atención y alimento especial

Necesitan espacios con agua

Excretan demasiado y ensucian mucho

Hay que limpiar su espacio dos o tres veces al día

Requieren atención veterinaria

Pueden llegar a ser ruidosos y molestar a los vecinos

Por otro lado, si se les pone a convivir con otras mascotas como perros o gatos, estos pueden llegar a dañar a los patos y las familias se verán tentadas a deshacerse de estas aves una vez que acabe el Mundial y la fiebre por Merlín.

“Los van a abandonar, los van a querer reintegrar a la naturaleza. Este es un error porque estos animales, no es que vivan en el Ajusco o en los bosques de México. Van y lo sueltan en algún lago cercano a su domicilio, como Chapultepec, y no se van a adaptar tan fácil porque en casa estaban acostumbrados a ir a un comedor“, señaló.

Cuando se les libere, el pato tendrá que proveerse de alimento y no podrá hacerlo. Por otro lado, tendrá que convivir con otros patos y no necesariamente los van a aceptar en sus colonias.

“Son animales sociales que tienen sus propias reglas, sus jerarquías y que pueden verlos como extraños y a lo mejor van a morir a picotazos, muertos de hambre o atacados por un depredador como perros ferales, gatos ferales y demás”. Dr. Francisco Monroy, UNAM

Dichas situaciones, además del hambre y el frío, podrían impactar directamente a los potenciales patos abandonados cuando pasen los efectos de la fiebre por el pato Merlín.

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