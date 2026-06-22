Pato Merlín visita la Mañanera, familia comparte su dieta: “Se come su taco de carnitas los domingos”

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El pato estuvo en la Mañanera. Foto: Cuartoscuro

Merlín, el pato aficionado de México que se hizo famoso por el Mundial de 2026, visitó la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 22 de junio. La familia encargada de cuidarlo contó su historia de superación y cómo lo cuidan, revelando que cada domingo le dan un taco de carnitas.

“Somos una familia muy aterrizada. Esta situación no nos hace sentir más que nadie, somos el pueblo, pero estamos muy agradecidos con la gente que se acerca a Merlín. Estamos muy complacidos por esta situación“, dijo Karla, la madre de familia a cargo de Merlín.

Sheinbaum reconoce a Merlín y anuncia apoyo para su familia

#Últimahora| El pato #Merlín llega a la #MañaneraDelPueblo junto a toda su familia



"Les vamos a ayudar a que, esta fama que han adquirido, se traduzca en mejora de su calidad de vida", adelantó la presidenta #ClaudiaSheinbaum (@Claudiashein) pic.twitter.com/RcmLGnckX6 — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) June 22, 2026

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Merlín se ha convertido en una de las mascotas más queridas del Mundial 2026 y señaló que el apoyo estará dirigido a la familia que lo ha cuidado desde que llegó a sus vidas.

La mandataria explicó que la historia de Merlín también ha permitido visibilizar a una familia trabajadora del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que buscarán respaldarla.

Foto: Gobierno de México

“Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial, y como somos nosotros, es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática, y obviamente el vínculo que establecemos es humanista, entonces Karla nos ha platicado los distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte, Karla aseguró que el cariño que han recibido en redes sociales responde a que las personas se identifican con su historia como vendedora de aguas en el Centro y con el esfuerzo que realizan todos los días.

También confirmó que ya iniciaron el trámite para registrar oficialmente la imagen de Merlín ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. “Estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy, se va a registrar”, destacó.

Sin zapatos pero con taquitos, dueña de Merlín revela datos sobre el pato

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Merlín llegó a Palacio Nacional usando calcetines en lugar de los zapatos que suele portar en sus apariciones públicas.

Karla explicó que esto se debe a que le robaron sus zapatos, por lo que decidieron proteger sus patas mientras consiguen un nuevo par.

La cuidadora también reveló que Merlín es el tercer pato que ha tenido su familia, por lo que ya cuentan con experiencia en el cuidado de estas aves que incluso han formado parte de su negocio como embajadores virales. Además, comentó que el famoso pato tiene dos años de edad y que su esperanza de vida ronda entre los 14 y 17 años.

Otro dato que llamó la atención fue que pese a que el ave lleva una dieta y es vitaminado constantemente, los domingos come su taco de carnitas; pues necesita proteínas.

Al concluir la conferencia, Karla agradeció la invitación para visitar Palacio Nacional y el cariño que miles de personas han demostrado hacia Merlín desde que se convirtió en uno de los personajes más populares del Mundial 2026.

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