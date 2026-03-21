Más de 300 perros y gatos fueron rescatados en Los Ángeles

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Entre perros y gatos, más de 300 animales se rescataron en Los Ángeles. Foto: Getty

Autoridades del condado de Los Ángeles y organizaciones protectoras de animales realizaron este viernes un operativo masivo tras detectar a cientos de perros y gatos en malas condiciones dentro de una propiedad en Lake Hughes, al norte de la ciudad.

El Departamento de Control Animal informó que inicialmente se estimaban cerca de 700 animales; sin embargo, tras una revisión completa del lugar, la cifra se ajustó a 316 animales rescatados, entre ellos 250 perros y 66 gatos.

Rescate de perros y gatos en Los Ángeles revela condiciones críticas

De acuerdo con la dependencia, los animales se encontraban en jaulas, con alimentación intermitente y sin acceso constante a agua, en medio de una ola de calor que supera los 30 °C en la región.

La directora del departamento, Marcia Mayeda, explicó que el inmueble pertenece a una organización sin fines de lucro identificada como Rock N Pawz, la cual habría recibido más animales de los que podía atender.

Esta situación derivó en condiciones negligentes y peligrosas para los animales, por lo que fue necesario retirarlos por su seguridad.

Más de 70 elementos participaron en el operativo que inició a las 7:00, contando también con equipos veterinarios que evaluaron a los animales. Los casos más graves fueron trasladados de inmediato a clínicas, mientras que otros fueron enviados a refugios para su atención.

Organizaciones como Pasadena Humane Society apoyaron en el rescate, aportando personal y recursos para atender la emergencia.

Las autoridades indicaron que la cifra de animales podría ajustarse nuevamente, ya que el conteo sigue en proceso. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para donar insumos y considerar la adopción, debido a la saturación de los refugios en el condado.

El caso continúa bajo revisión mientras se determina la responsabilidad de la organización involucrada.

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