¿Qué hacer si tu mascota come uvas en Año Nuevo? Expertos alertan por los riesgos

Año Nuevo 2026: ¿los perros y gatos pueden comer uvas? | Fotos: Getty Images

Las uvas, así como los productos hechos con esta fruta, son tóxicas para los perros, y aunque la toxicidad en gatos es menos clara, tampoco es recomendable que las consuman, según especialistas en veterinaria, quienes recomiendan estar alerta este Año Nuevo.

Aunque los perros y gatos pueden presentar síntomas leves por el consumo de uvas, es recomendable tratar de llevarlos al veterinario. Debido a la falta de disponibilidad de dichos servicios por las fiestas de fin de año, los dueños deben evitar que sus mascotas tengan acceso a estas frutas y llamar al veterinario en caso de que no lo pudieran evitar.

¡Ten mucho cuidado! Las uvas son peligrosas para los perros

Las uvas, así como todos los productos derivados de ellas, son tóxicas para los perros, según el centro veterinario CVETS de Estados Unidos (EE.UU.).

Entre los productos que los caninos no deberían comer por el riesgo de intoxicación se encuentran:

Pasas

Grosellas

Pasas sultanas

Jugo de uva

Mezclas de frutos secos con pasas

Uvas orgánicas o cultivadas en casa

Fuente: CVETS

Foto: Getty Images

CVETS reconoce que la ciencia aún no ha sido capaz de determinar con precisión qué hace a las uvas tan dañinas para los perros, aunque investigadores han demostrado que el agente tóxico se encuentra dentro de la propia uva.

Esto significa que los perros tampoco pueden consumir las uvas aunque no tengan semillas o estén peladas, según los expertos.

¿Qué le puede pasar a tu perrito si come uvas en este Año Nuevo?

La intoxicación por uvas afecta a cada perro de forma diferente, pues una sola uva puede ser mortal para algunos especímenes, mientras que otros pueden comerse hasta una docena sin sufrir efectos secundarios, según CVETS.

Los especialistas llaman a estar al pendiente si un perro tiene vómitos o diarrea, que provocan letargo y deshidratación, para sospechar que comió una de estas frutas.

Las personas pueden no percatarse del momento exacto en el que consumió uvas, por lo que CVETS también precisa los siguientes síntomas para saber con mayor certeza de una posible intoxicación:

Mal aliento excepcional

Aumento de sed

Aumento de la cantidad de orina o ausencia de orina

Dolor al tocar el abdomen

Negativa a comer o beber

Convulsiones o temblores

Debilidad

Fuente: CVETS

Estos animales pueden presentar síntomas más graves, tales como:

Entra en shock

No puede respirar con facilidad

Está inconsciente

Fuente: CVETS

¿Qué hacer si tu perro tiene síntomas de intoxicación?

El vómito puede ayudar a que el perro elimine los residuos de la uva, por lo que aquellos dueños que sepan con certeza que su mascota consumió uvas y no vomita, puede intentar inducirle el vómito (bajo la instrucción de un experto), según CVETS.

Esta puede ser una medida de emergencia en caso de que el veterinario no esté disponible; sin embargo, lo más recomendable siempre es llevar al animal directamente con un especialista.

En caso de que presente síntomas graves, se recomienda llevarlo a urgencias inmediatamente.

En caso de que no presente síntomas, pero la persona detecta trozos de uva en el vómito o las heces de su perro, o si lo vio comer uvas, se recomienda informar a su veterinario de confianza.

Los expertos de CVETS también llaman a siempre considerar estos casos como una emergencia, pues la intoxicación por uvas sin tratamiento puede provocar insuficiencia renal repentina.

La ingestión de uvas, pasas y grosella se ha asociado ocasionalmente con el desarrollo de insuficiencia renal en perros; Un principio tóxico propuesto en estas frutas es el ácido tartárico, según el Manual de Veterinaria de MSD.

¿Y qué pasa si tu gato se encuentra una uva en Año Nuevo?

La toxicidad por uvas es poco común en los gatos, pero está documentada. Se han documentado casos de daño renal en gatos después de comer uvas o pasas, según el centro de atención para mascotas Pet MD.

Los expertos de Pet MD también reconocen que es difícil determinar cuántas uvas o pasas pueden ser seguras, ya que algunos animales parecen poder comerlas libremente sin complicaciones.

Sin embargo, en caso de toxicidad, los primeros signos de intoxicación por uva que pueden observarse en las primeras 12 a 24 horas después de ingerir la fruta e incluyen:

Letargo o debilidad

Vómitos Diarrea

Disminución del apetito

Malestar abdominal

Fuente: Pet MD

Durante las siguientes 24 horas (48 horas después de la ingestión), puede observar signos más graves de enfermedad renal, incluyendo:

Sed y micción excesivas

Náuseas y vómitos más intensos

Falta de apetito

Aliento con mal olor

Signos neurológicos, que pueden progresar a convulsiones y coma

Fuente: Pet MD

Aunque es extremadamente raro que los gatos consuman uvas y que se enfermen por ellas, si desarrollan daño renal debido a ellas, puede ser mortal.

“Hasta que sepamos más, es mejor mantener las uvas y las pasas fuera de su alcance y avisar a su veterinario si su gato come uvas”. Pet MD

Imagen: Getty Images

¿Y qué hay que hacer si tu gato come uvas?

Si un gato comió uvas, o incluso solo una, lo mejor es llamar a un veterinario de inmediato porque, aunque es poco frecuente, las consecuencias de la enfermedad renal aguda son extremadamente preocupantes.

“En esta situación, el tiempo es crucial, ya que pueden producirse daños importantes en muy poco tiempo. La forma más segura de manejar la situación es llamar a su veterinario (o a una clínica de urgencias) de inmediato si su gato ha comido alguna uva”. Pet MD

Los especialistas le le indicarán al dueño si necesita atención domiciliaria y probablemente le recomendarán que se ponga en contacto con el centro de toxicología.

Si el gato puede haber comido varias uvas, es recomendable llevarlo inmediatamente al hospital veterinario más cercano para que reciba atención.

En estos casos, no se recomienda inducir el vómito a menos que el veterinario se lo recomiende. “Es fácil causar más daño que beneficio al intentar que un gato vomite“, remataron los especialistas.

¡Evita malos ratos en Año Nuevo! La mejor recomendación es prevenir

Aunque las uvas pueden ser perjudiciales para las mascotas, tanto en las fiestas de Año Nuevo como en el resto del año, no se llama a limitar el consumo por parte de los humanos, sino que la marca de insumos para mascotas, Purina, hace las siguientes recomendaciones para evitar que los perros o gatos tengan acceso a ellas:

Es mejor no dejar uvas en la mesa o encimera de la cocina

Trata de guardar las uvas en la nevera o en una despensa que tus mascotas no puedan abrir

Asegúrate de no dejar tus bolsas de la compra desatendidas después de ir al supermercado

Evita darle las sobras de la mesa a tus mascotas

Fuente: Purina

Siguiendo estas recomendaciones, los dueños de mascotas pueden evitar pasar malos ratos en este fin de año. En caso de que no se pudiera evitar, es pertinente saber cuáles son las posibles consecuencias y cómo reaccionar.

