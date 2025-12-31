Detectan primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Autoridades confirmaron el primer caso de gusano barrenador de ganado en Tamaulipas. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos reveló que la detección se hizo el pasado 26 de diciembre.

¿Qué se sabe del primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas?

De acuerdo con el servicio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de una tabla en donde mantiene actualizada la información, el caso se detectó en un bovino de 6 días de nacido.

El descubrimiento del primer caso del gusano barrenador se hizo el pasado 26 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información oficial dada a conocer por las autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, autoridades locales no han dado mayores detalles sobre el caso del gusano barrenador.

¿Qué es el gusano barrenador?

De acuerdo con Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el gusano barrenador “es una infestación provocada por las larvas” de un tipo de mosca que se “alimentan del tejido vivo de los mamíferos”.

Autoridades explicaron que “las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido durante 4 a 8 días, causando graves daños al animal”.

